Louis Tomlinson prepara el estreno de We made it

Hace algo más de un mes Kill my mind se convirtió en la más reciente tarjeta de presentación del nuevo proyecto discográfico de Louis Tomlinson del que llevamos oyendo hablar los últimos meses. El próximo 24 de octubre tendremos nuevo avance: We made it.

Este será el nuevo sencillo del debut como solista del ex One Direction, Walls, cuyo estreno está previsto para enero de 2020 si todo va según lo previsto.

A comienzos de año nos contó que el disco "iba muy bien, creo que ya tengo la mayoría de las canciones y es un álbum muy honesto en cuanto a las letras. Será un disco de pop; en cuanto a la letra, será un álbum más honesto que la típica canción pop, y en cuanto al sonido quiero que suene orgánico y real, creo que ya hay demasiado sonido trap en la radio y no me identifico con esos sonidos, solo quiero hacerlo orgánico y tener una producción muy cuidada. Y conceptualmente es como la historia de lo que me ha ocurrido en los últimos tres años".

En esa declaración aseguraba que "hay una canción que es sobre los fans. Tengo muchas ganas de que lo escuchen. Será todo un alivio cuando lo lance ya probablemente a finales de año". Pues ha llegado la hora: We made it es esa canción sobre sus seguidorxs.

De momento Louis no ha hecho oficial el nombre del disco, ni la fecha de lanzamiento ni el listado definitivo de canciones entre las que podría estar Two of us, el tema que dedicó a su madre.

Parece que el debut discográfico de Louis Tomlinson por fin se producirá en 2020 convirtiéndose en el último de los miembros de One Direction que publica disco de estudio.