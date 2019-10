Dimitri Vegas & Like Mike encabezan el Dreambeach Festival 2020

Acaban de ser nombrados como los mejores DJs del mundo, pero ésta no era la única buena noticia que iban a recibir los seguidores del archiconocido dúo belga esta semana.

Llega la octava edición del Dreambeach Festival Villaricos, y con ella, una nueva fiesta de música dance protagonizada por algunos de sus máximos exponentes. La organización del evento ha aparecido para anunciar su primer cabeza de cartel, que no puede ser otro que nuestro dúo protagonista: Dimitri Vegas & Like Mike.

Una noticia que ha recibido el ejército de fans de ambos como un nuevo dardo energizante, y tan solo 48 horas después de conocer el Top100 de DJ Mag. Dimitri Vegas & Like Mike han desbancado a Martin Garrix en el título del mejor DJ del mundo y han vuelto a demostrar que no hay logro que se les resista.

Aunque ésta no ha sido la única novedad que ha anunciado el festival. Durante los próximos 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto de 2020, los seguidores de la música electrónica no faltarán a su cita con uno de los mayores festivales de este género. Un total de 160.000 personas disfrutaron de la pasada edición, por lo que se espera que el 2020 tenga una acogida similar o, incluso, superior.

Dimitri Vegas & Like Mike nos han deleitado con temas como Repeat After Me, Selfish y Best Friend's Ass, entre otros.