Camila Cabello tiene un mensaje para Cardi B

Camila Cabello se ha convertido en una de las artistas más perseguidas por los medios. Y no es de extrañar, pues su éxito incomparable y su crecimiento dentro de la industria la han posicionado, también, como una de las jóvenes referentes.

Mantenerla en lo más alto también le ha permitido codearse con otros artistas de una posición similar. Algunos de ellos son Ed Sheeran y Cardi B, dos voces con las que comparte el tema de South Of The Border, incluido en el último disco del británico. Este ha sido, precisamente, uno de los temas de los que ha hablado en una entrevista, donde ha aprovechado para enviar un mensaje a la intérprete de I Like It.

Para Camila, la grabación del videoclip de este tema fue una de las experiencias más divertidas que ha vivido a lo largo de su trayectoria. Y si la compartes con dos compañeros de profesión, las risas están más que aseguradas. Este trío de ases protagoniza lo que parece una mini película de espías que luchan contra los criminales.

Pero entre toma y toma, también hay tiempo para conversar, y esto es algo que Camila y Cardi B aprovecharon a la perfección. "Amo su personalidad. Es muy dulce conmigo. Siempre que me ve me dice que soy guapa, y yo también se lo digo. Me da muy buenas vibras", ha confesado Cabello sobre su compañera en una entrevista con Total Access.

Un mensaje de amistad y cariño que, de haber llegado a oídos de la rapera, ha causado mucha ternura.

Tras su publicación a principios de octubre de este año, el videoclip de South Of The Border no ha pasado desapercibido. Sus seguidores quedaron tan cautivados por sus escenas que ya supera los 23 millones de visualizaciones. Vamos, ¡todo un éxito!

Pero nuestra protagonista no se ha quedado de brazos cruzados, y nos ha deleitado con unos temas que darán vida a su segundo álbum de estudio Romance. Shameless, Liar, Cry y Easy son las canciones que ha publicado en estos últimos meses y con las que sus seguidores han entrado en un estado de nerviosismo continuo.

Y tú, ¿estás listo/a para lo nuevo de Cabello? Estamos seguros de que Cardi B no tardará en escucharlo. ¡Ya son BFF!