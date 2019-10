LOS40 te lleva a Berlín para ver a Charlie Puth cantando sus nuevas canciones

Charlie Puth es uno de los mejores músicos de su generación. El estadounidense ha demostrado que no hay nadie como él para crear melodías pegadizas jugando con los sintetizadores. ¡Es todo un genio!

Tras Voicenotes, su segundo álbum totalmente producido por él, Charlie ha empezado una nueva etapa musical y ya ha lanzando los primeros tres singles de lo que viene: Cheating on You, Mother y I Warned to Myself. Y, todo hay que decirlo, son cien por cien adictivos.

Pues bien, gracias a LOS40 tienes la oportunidad de ver a Charlie Puth en directo en Berlín. ¡Cómo lo lees! Podrás disfrutar de un showcase exclusivo donde el artista cantará sus nuevas canciones

¿Y qué tienes que hacer? ¡Toma nota! Tienes que enviarnos un mail a concursos@los40.com y contarnos la anécdota más divertida que hayas tenido con tu pareja en la que os haya pillado vuestra “Mother” (madre). Tienes desde este martes 22 hasta el viernes 25 de octubre para participar.



Si tu historia es la más divertida, podrás ganar un viaje a Berlín para ver en directo a Charlie Puth el 29 de octubre para ti y un acompañante. Se trata de un concurso de méritos, ¡así que sé el más original a la hora de contarla!

¿Qué incluye el premio? Viaje en avión: Madrid / Barcelona – Berlín – Madrid / Barcelona. Hotel de categoría no inferior a 4 estrellas con entrada el día 29/10/2019 durante 2 días y 1 noche. Showcase de Charlie Puth para dos personas donde presentará sus nuevas canciones. Traslados del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto.

¿A qué estás esperando para participar? Aquí te dejamos las bases legales del concurso, ¡para que no te quede ninguna duda sin resolver!

Sobre Charlie Puth

Charlie Puth es uno de los cantantes más solicitados del momento. Saltó a la fama mundial en 2015 gracias al tema See You Again junto a Wiz Khalida, el cual suma más de cuatro mil millones de reproducciones en Youtube. En 2016, lanzó su primer álbum de estudio, Nine Track Mind, que alcanzó el disco platino en Estados Unidos.

Además, el tema We Don’t Talk Anymore, junto a Selena Gomez, se convirtió en una de las canciones del año, con más de dos mil millones de reproducciones en Youtube.

En 2018, Charlie lanzó Voicenotes, su segundo disco. Esta vez, con 25 años, el cantante ejerció de productor en los 13 temas que componen el álbum. Además, su single Attention se convirtió en todo un hit.

Ahora, Charlie comienza una nueva etapa musical. Lo hace rapado, con nuevos sonidos y con tres singles ya en el mercado que no podemos dejar de escuchar: Cheating on You, Mother y I Warned to Myself. Tendremos que esperar hasta 2020 para dusfrutar el álbum completo, pero estamos seguros que no decepcionará.