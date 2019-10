Tony Aguilar y Julia Varela comentarán Eurovisión Junior 2019 en RTVE

Ya está confirmado. Las mismas voces que nos retransmiten Eurovisión en su versión adulta, lo harán en la versión infantil. Tony Aguilar y Julia Varela nos contarán en RTVE la próxima edición de Eurovisión Junior que se celebrará el 24 de noviembre en Polonia.

Participan 19 países y, a diferencia de lo que ocurre con Eurovisión, en esta versión mini, España suele obtener muy buenos resultados. María Isabel ganó en 2004. Un año antes y un año después, quedamos en segunda posición y en 2006, en la cuarta.

Con Melani y su Marte, las expectativas están muy altas. “España regresa por la puerta grande. Melani tiene una luz especial en escena y su voz alcanza registros increíbles. Y el tono operístico de una parte de la canción siempre beneficia”, señalaba Varela en la web oficial de rtve.

De hecho, Melani no ha tardado en acudir a las redes sociales para comentar: “Qué gran noticia, cuanto me alegro por los dos, Julia Varela y Tony Aguilar”. “Gracias mi ángel!!! Será emocionante contarle al mundo entero tu historia, tu magia y tu amor por la música!!!”, respondía nuestro locutor que tiene claro que su interpretación nos va a dejar boquiabiertos y con la piel de gallina. “Me has emocionado”, aseguraba la joven cantante.

Gracias mi ángel!!! Será emocionante contarle al mundo entero tu historia, tu magia y tu amor por la música!!! Love U 😘❤✨ @_melaniofficial https://t.co/AFufjxjme6 — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) 23 de octubre de 2019

Teniendo en cuenta que en LOS40 estamos sumergidos en la lucha contra el cambio climático, nos encanta especialmente esta canción que destaca la necesidad de cuidar los océanos. Como señala Varela, no hay que perder de vista “ese canto esperanzado del mar pidiendo que lo cuidemos”.

Tony Aguilar que ya tiene callo en esto de analizar el panorama del Festival ya avisa que “tendremos que superar a grandes talentos como Carla de Francia, Matheu de los Países Bajos o la anfitriona, Wiktoria”.

Una de las cosas que más les gusta a los que nos comentarán todo lo que allí suceda es la emoción, compañerismo y magia especial que existe en la versión infantil del concurso de la canción.

Podemos votar a España

El ganador se elige a medias entre los votos del público y un jurado profesional. Violeta Leal, una de las coristas de Melani, será la portavoz que informe de los puntos que otorga España, tanto del resultado de la audiencia como del jurado.

Y hay que señalar que hay una gran diferencia de esta versión con la original y es que nos permite votar por nuestra propia candidatura, algo que no sucede en Eurovisión.

El período de votos se abre dos días antes del certamen, el 22 de noviembre. A través de Junioreurovisión.tv podemos dejar nuestros votos. Hay que elegir entre 3 y 5 favoritos. Se cerrará la posibilidad de votar justo antes de que comience la gala el 24 de noviembre a las 16.00 horas y se abrirá una vez acabe, para recoger más votos durante 15 minutos.