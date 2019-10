Christina Aguilera comparte los 17 años de vida de Stripped

Hace cuatro meses estábamos celebrando con Christina Aguilera el 20º aniversario del lanzamiento de Genie in a bottle, un auténtico himno generacional para millones de jóvenes de todo el mundo. Pocos artistas en la historia de la música pueden presumir de haber conquistado más de medio mundo apenas cumplida la mayoría de edad. Y Xtina es una de ellas. Y más cuando tres años después rompió todos los moldes con Stripped, disco que cumple 17 años.

"Feliz 17º cumpleaños a Stripped... mi cuatro disco de estudio. Mis luchadores os quiero. ¿Qué canciones son vuestras favoritas del álbum? #17añosdeStripped" escribía la cantante y compositora en sus redes sociales celebrando que un 22 de octubre de 2002 vio la luz su disco bajo el sello RCA Records.

Un disco que muchos consideraron su tercer trabajo y no su cuarto pero lo cierto es que es el cuarto ya que tras Christina Aguilera (1999) y Mi reflejo (My reflection) (2000) publicó un disco navideño, My kind of Christmas ese mismo año 2000.

Happy 17th birthday to #Stripped...my 4th studio album. My fighters… I love you!!! What are your favorite songs from it? 🖤 #17YearsOfStripped pic.twitter.com/OKeRE6DjMo — Christina Aguilera (@xtina) October 22, 2019

Christina Aguilera se rodeó de un plantel de colaboradores de lujo como Glen Ballard (Alanis Morissette, The Corrs, Michael Jackson, No Doubt), Rockwilder (Janet Jackson, Bell Biv Devoe, Mary J. Blige, Maxwell), el teclista Scott Storch (Warren G, Dr. Dre, The Roots, Limp Bizkit) y la cantante de 4 Non Blondes, Linda Perry.

El primer sencillo del mismo fue Dirrrty, una canción con la que rompía tanto en su imagen (de niña buena) como en su música, ahora mucho más cercana al rhythm & blues. El artista invitado de dicho tema era el rapero Redman.

Cuando medio mundo pensaba que el demonio había poseído a la angelical Christina Aguilera que habían conocido llegó Beautiful para sorprender a todos con una de las mejores baladas de lo que llevamos del siglo XXI.

No iba a ser el último single de Stripped: Fighter, The voice within y Can't hold us down (junto a Lil' Kim) también se convertirían en sencillos promocionales del álbum.

Un disco que probablemente no hubiera existido sin Lady Marmalade. La icónica estética que Christina Aguilera lució en una de sus épocas doradas se la debe en gran parte al enorme éxito que cosechó junto a Pink, Mya y Lil' Kim años antes para la banda sonora de la película Moulin Rouge.

La intérprete tomó entonces el control creativo, tanto musical como de imagen, y las letras de las canciones abarcaban temas como el respeto personal, el feminismo y el sexo. Su conexión con el público fue inmediata. Los 13 millones de discos vendidos de Stripped en todo el mundo son buena prueba de ello.