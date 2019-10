Armin Van Buuren prepara un gran anuncio para noviembre

¿Qué pasaría si el mejor dj de todos los tiempos (elegido cinco veces por DJ Mag como número 1) avanza un 'gran anuncio' para el próximo 22 de noviembre? Pues lo lógico: los medios de música electrónica y millones de fans en todo el mundo ya están con los ojos como platos a la espera de que Armin Van Buuren nos dé la respuesta.

El dj y productor neerlandés está a punto de publicar su nuevo álbum de estudio, Balance, que recoge el testigo de Embrace tras cuatro años de silencio discográfico.

Su paso por el Amsterdam Dance Event dejó un exclusivo show de más de una hora ante más de 40.000 personas en el Johan Cruyff Arena, la presentación de algunas de las canciones que forman parte del doble disco de Armin Van Buuren y una serie de crípticos mensajes que conducían a la pista definitiva: "Big announcement 22112019".

La primera fecha marcada en el calendario por los seguidores del rey del trance es el 25 de octubre, fecha en la que se publicará el álbum que contará con las colaboraciones de artistas como Ne-Yo, Above and Beyond (con quienes ya ha llevado a cabo hits como Show Me Love), Avian Grays, Garibay, Sam Martin o Shapov.

Un mes después llegará ese esperado y gran anuncio que suponemos que será una gran gira mundial. Hay que recordar que Armin tendrá una cita con A State of Trance 950 el próximo 15 de febrero de 2020 en Jaabeurs (Utrecht, Países Bajos). Más de 30 mil personas de más de 100 países distintos asistieron el año pasado, por lo que la fiesta está más que asegurada.

Aunque a lo mejor lo que Armin Van Buuren nos tiene preparados es una escape room como la que preparó en la capital holandesa. Y es que el dj es un fanático de estos desafíos.

"Soy un gran admirador de los escape rooms, por lo que estoy entusiasmado con el lanzamiento de mi propio escape room para celebrar mi nuevo álbum “Balance”. No puedo esperar a escuchar lo que piensan del álbum y del juego. Espero que puedan perderse por completo en la historia de Balance y de que te las arregles para salir ileso, ¡por supuesto!" explicó Armin Van Buuren en el estreno.