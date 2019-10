Liam Payne adelanta la navidad: All I want (for Christmas), este viernes

En muchas ciudades de todo el mundo aún no se han encendido las luces de navidad y no ha caido ni un solo copo de nieve (y tal vez no lo haga). Quizá por ello Liam Payne quiere adelantar la navidad para todo el mundo.

El solista que fuera miembro de One Direction ha anunciado a través de sus perfiles en redes sociales el estreno del nuevo sencillo de su esperado debut musical.

All I want (for Christmas) se lanzará este mismo viernes convirtiéndose en el nuevo single tras Stack it up que el británico estrenó junto a Boogie Wit Da Hoodie.

El anuncio llega acompañado de una de las típicas estampas navideñas de la campiña inglesa: árboles cubiertos de nieve y los copos cubriendo el suelo de un blanco manto de nieve. La escena se acompaña de unas pocas notas a piano que formarán parte de este All I want (for Christmas).

Esta nueva canción formará parte de LP1, el primer disco en solitario de Liam Payne que verá la luz en todas las tiendas el próximo 6 de diciembre. 17 canciones para todos los gustos del que ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar de Stack it up, Strip that down, For you, Familiar, Polaroid y Get low.

Todas estas canciones y colaboraciones se han ido estrenando en el último par de años desde que One Direction anunció un descanso temporal que parece que se va a convertir en indefinido.

Liam Payne es el cuarto de los miembros de One Direction en lanzar un disco, por detrás de Harry, Zayn y Niall. Un álbum que ha llegado dos años después de su comienzo como solista, y después del lanzamiento de su EP First Time en 2018. "Estoy muy feliz y siento haber tardado más de lo planeado" ha explicado Liam Payne.