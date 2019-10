Louis Tomlinson publicará Walls el 31 de enero de 2020

Las últimas semanas del año están siendo especialmente intensas para Louis Tomlinson. Y no parece que el inicio del próximo año vaya a ser más relajado para él. El ex One Direction ha confirmado que Walls, su debut como solista se publicará el 31 de enero de 2020.

Hace algo más de un mes estrenó Kill my mind, la primera tarjeta de presentación de este proyecto musical, y hoy mismo se estrenará We made it, el nuevo avance que permitirá seguir descubriendo su primer álbum de estudio en solitario.

En sus redes sociales ha ido haciendo una especie de puzzle con diferentes imágenes que finalmente compusieron la portada de su disco Walls. "Estoy encantado de poder contaroslo. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia".

Buzzing to finally say that my debut album Walls will be out on 31st January 2020! https://t.co/SjNtpDIKX2 pic.twitter.com/0E0msfg78e — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 23, 2019

Walls estará compuesto por 12 canciones, diez de ellas inéditas hasta la fecha, ya que hasta ahora sólo ha presentado Two of us y Kill my mind.

"Será un disco de pop; en cuanto a la letra, será un álbum más honesto que la típica canción pop, y en cuanto al sonido quiero que suene orgánico y real, creo que ya hay demasiado sonido trap en la radio y no me identifico con esos sonidos, solo quiero hacerlo orgánico y tener una producción muy cuidada. Y conceptualmente es como la historia de lo que me ha ocurrido en los últimos tres años" ha explicado Louis sobre este proyecto.

Y muy pronto Louis Tomlinson desvelará todos los detalles de una esperadísima gira mundial.