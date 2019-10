¿Nos ha desvelado Harry Styles el nombre de su nuevo single?

Si tuviéramos que resumir el año 2019 de Harry Styles podríamos hacerlo como enigmático. Críptico también nos valdría viendo algunas de las últimas publicaciones en sus redes sociales.

Pero si algo hemos aprendido es que estas estrellas internacionales no dan puntada sin hilo y que todo tiene un significado oculto que hay que averiguar. En este caso, ¿nos ha desvelado Harry el nombre de su nuevo single?

"Kiwi walked so Watermelon Sugar could run" (Kiwi caminó así que Watermelon Sugar podría correr) tuiteó el ex miembro de One Direction.

Kiwi walked so Watermelon Sugar could run. — Harry Styles. (@Harry_Styles) October 22, 2019

Desde el momento en el que le dió al botón de publicar, las teorías se han disparado entre sus seguidores que obviamente ven una conexión entre que Kiwi fuera el último sencillo de su disco de debut como solista y con que Watermelon Sugar pueda ser el nuevo avance de su esperado disco.

El primer sencillo del segundo álbum de estudio de Harry Styles se estrenó hace unas semanas. Lights up vio la luz en su canal de Youtube. Un día antes Nueva York y Londres habían amanecido con un buen puñado de carteles adelantando el estreno con la enigmática pregunta Do you know who you are? junto a las siglas de TPWK del lema de Harry: "Treat People With Kindness".

Esa era parte de la letra de Lights up por lo que Watermelon Sugar podría ser, obviamente, el nombre de una canción o tal vez incluso en del propio disco.

Tendremos que esperar para confirmarlo. A este paso nos vamos a hacer expertos en significados ocultos y segundas intenciones.

Tal vez no tengamos que aguardar demasiado ya que Harry Styles estará el próximo 16 de noviembre en el programa Saturday Night Live donde los artistas normalmente suelen dar grandes exclusivas para el público estadounidense.