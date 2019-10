EXCLUSIVA: Dayvi, creador del hit ‘Baila Conmigo’, prepara su próximo tema con Dimitri Vegas & Like Mike

1. Nombre completo: David Sánchez González.

2. Año y ciudad de nacimiento: 6 de abril de 1994, Manizales (Colombia).

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? A través de mi primo que fue DJ. Un día fui a una fiesta en la que él tocaba. Ese fue el primer contacto con la música y la fiesta.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música? Hace 7 años cuando conocí el festival Tomorrowland. Entonces me interesó mucho este estilo de música y también el de las fiestas.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Baila Conmigo.

6. Un género que nuna tocarías: techno.

7. Artista favorito: Dimitri Vegas & Like Mike.

8. ¿Qué música escuchabas en casa de pequeño? Reggaetón.

9. Canción con la que estés obsesionado ahora mismo: un nuevo proyecto que estamos manejando que se va a llamar Bailando Guaracha. Estamos muy emocionados.

10. La que odies o consideres repetitiva: estoy cansado de escuchar Otro Trago de Sech.

11. ¿Con qué leyenda de la música te gustaría colaborar? Dimitri Vegas & Like Mike.

12. El músico que está en tu agenda de contactos: Dimitri Vegas.

13. Si no fueses cantante, serías... futbolista.

14. Una serie que te haya enganchado a ver cinco capítulos seguidos: me vi todas las temporadas de Friends.

15. ¿Hobbie o deporte favorito? El fútbol.

16. ¿Tienes mascotas? Sí, una perrita que se llama Poly, que la rescaté en la calle.

17. ¿Eres cocinitas? No.

18. ¿Cuál es tu plato favorito? La bandeja paisa colombiana.

19: Palabra que define a tus seguidores: constancia.

20. La red social que más te enchanga: Instagram.

21. La que menos: Twitter.

22. Algo que no soportas, que te pone enfermo: que critiquen la música.

23. Frase que repites mucho: vamos a darla toda.

24. Algo sobre que nadie sabe sobre ti: que me gusta mucho mucho la música de Vilma Palma.

25. Una película que te guste: Los Vengadores.

26. Algo que se te de fatal: cocinar.

27. Algo o alguien con lo que estés obsesionado: la música.

28. Tu personalidad: soy muy tranquilo.

29. Un recuerdo bonito de infancia: cuando anoté mi primer gol jugando al fútbol.

30. Juguete o juego de infancia que recuerdes: carro contraremoto que me dieron mis papás el primero

31. Lo que más echas de menos: mi familia.

32. Algo de lo que te arrepientas: no, de nada.

33. Tu palabra favorita: guaracha.

34. Una manía: no tengo.

35. ¿Tienes tatuajes? No, no me gustan.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): no me arrepiento de nada de lo que me gusta.

37. Artista que hayas conocido y te haya sorprendido: Sak Noel. Lo conocí hace un mes en México en una fiesta y la verdad es que es una persona muy humilde. Estamos trabajando ya con él.

38. Si tuvieras que poner título a tu próximo disco o canción ahora mismo, ¿cuál sería? Felicidad con la guaracha.

39. Pista de lo próximo que traes: esto es exclusiva. Estoy cumpliendo un sueño, que es trabajar con Dimitri Vegas & Like Mike en un nuevo track. En un mes o dos como máximo, estará listo.

40. Si no fueses Dayvi y te lo encontrases por la calle, ¿qué pensarías? Que es una persona humilde y luchadora.