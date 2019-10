Canciones para Halloween volumen II: temas escalofriantes para la noche más terrorífica del año

Drácula, de Bram Stoker, cruzaba océanos de tiempo para encontrar a Mina. Nosotros, tras una ardua búsqueda, hemos encontrado los temas idóneos para tu fiesta de Halloween. Esperemos que suenen entre las 666 que os propongan. Y si falta algún tema, siempre puedes mirar si está en nuestra lista de canciones para Halloween: volumen I.

HALLOWEEN, de Aqua. Aparte de Barbie Girl, los chicos de Aqua fabricaron más temazos, como éste en el que no da miedo ni es siniestra, pero la noche desde luego os la va a animar.

SYMPATHY FOR THE DEVIL, de Rolling Stones. El "wuuu wuuu" de los Rolling es un temazo endiablado para sentir simpatía por Lucifer. Y si no salís, podéis ver Sympathy for the Devil (One Plus One), una película documental de 1968 dirigida por Jean-Luc Godard, basada en banda de Mick Jagger.

THIS IS HALLOWEEN, de Marilyn Manson. En estas fechas es de obligada recuperación este disco donde se reinterpretan las canciones de la peli Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Aunque cualquier tema de Manson es idóneo para el último día de Octubre.

EVERYBODY (BASCKSTREET´S BACK), de Backstreet Boys. Los cinco fantásticos se convertían en este vídeo en personajes míticos del cine de terror, desde Drácula a La Momia. Quién pudiera celebrar una fiesta en un castillo como el del videoclip.

PSYCHO KILLER, de Talking Heads. Un clásico que puede sonar cualquier noche. Todo un himno para salir a matar (en el mejor de los sentidos).

HECHIZO, de Héroes del Silencio. Uno de los mejores y más perturbadores temas de los zaragozanos, que encaja perfectamente en la película de terror Verónica.

NO ES SERIO ESTE CEMENTERIO, de Mecano. ¿Se disfrazará alguien de Ana Torroja este año o le parecerá una mariconez?

FIESTA EN EL INFIERNO, de Fangoria. Si Paulina de la Mora baila en la segunda temporada de La Casa de las Flores esta canción en un bar de osos y a tope de tequila, también nos vale para el Día de Muertos, que para algo es la tradición mexicana más importante. Así que un poco de colorido y catrinas.

GOO GOO MUCK, de The Cramps. Hace unos años, Muse se disfrazaron de The Cramps para la noche de Halloween y versionaron su tema New Kind of Kick. Tan mprescindibles en cualquier fiesta en la noche más monstruosa, como The Misfits.

LOVE SONG FOR A VAMPIRE, de Annie Lennox. Las canciones vampíricas son recurrentes esa noche, y el temazo chupasangre por excelencia es éste.

LIFE ON MARS, de Jessica Lange. La versión que se marca la actriz rodeada de freaks del circo de AHS es oro. Para lo que estén pensando aún en hacer performances.

EMBRUJADA, de Tino Casal. Siempre gusta que Tino te cante que eres la reina de la noche, te hayas disfrazado de bruja o de lo que hayas convenido. Un tema para bailar y espantar a los demonios.

TOXIC, de 2WEI. Esta versión creepy del tema de Britney puede ayudaros a que vuestra fiesta sea bastante épica. Entre las versiones que se marca este dúo también tenéis el tema principal de Coolio para Mentes Peligrosas o el Survivor de Destiny´s Child.

LOS ROCKEROS VAN AL INFIERNO, de Barón Rojo. Porque los rockeros también celebran Halloween, y si escuchan los primeros riffs de esta canción os pedirán que la pongáis como reza el título del disco en la que se incluye, a un Volumen Brutal.

GOD & MONSTERS, de Lana del Rey. Otro de los temazos bestiales que deben sonar en una casa, esté encantada o no, en la noche de Halloween.

AUDREY´S DANCE, de Angelo Badalamenti. La canción con la que todos identificamos a Audrey Horne en Twin Peaks, y que puede ser una gran elección para el opening de cualquier noche de miedo.

FUNTIME, de Iggy Pop. La canción que escribió Iggy junto a David Bowie para la película El Ansia, donde Bowie interpretaba a un vampiro fabuloso.

TUBULAR BELLS, de Mike Oldfield. ¿Hay algo más satánico que la canción de El Exorcista?

SEVEN WONDERS, de Fleetwood Mac. Su cantante, Stevie Nicks, ha estado perseguida desde los comienzos por la leyenda de ser una auténtica bruja. ¿Cómo va a faltar ella en esta selección?

SIX DIFFERENT WAYS, de The Cure. El tema que suena mientras los niños de IT limpian la sangre acumulada es infernalmente propicio también.

YOU BELONG TO ME, de Patience and Prudence. Una de las canciones más tétricas. Si suena, sabes que un horror está a punto de pasar.

Y cómo íbamos a olvidarnos del Thriller de Michael Jackson. Pero esta vez con una versión a cargo de la Terremoto de Alcorcón que sí que os dejará muertes.

¡Feliz Halloween!