Niall Horan se va de gira con su mejor amigo, Lewis Capaldi

El próximo abril Niall Horan comenzará una gira por Estados Unidos que le mantendrá durante un mes recorriendo diferentes estados. Y no estará solo, acaba de anunciar que se lleva a dos buenos amigos con él.

“¡¡Esto es muy emocionante!! Voy a volver a la carretera y esta vez voy con mi mejor amigo en todo el mundo Lewis Capaldi y la hermosa Fletcher. No puedo esperar para volver a salir y verlos a todos. Las entradas saldrán a la venta el viernes 8 de noviembre. Pronto habrá más fechas”, anunciaba en sus redes sociales.

“Déjame ser uno de los chicos”, decía la tercera en discordia que no aparece en el cartel de la gira en el que sí podemos ver a los dos amigos en actitud muy desenfadada.

“EL HOMBRE CON LOS MEJORES PEZONES EN EL JUEGO (yo) irá de gira con el chico irlandés favorito de todos llamado Niall ☘ compra tus entradas el viernes 8 de noviembre o siéntate en tu casa y piérdete la mejor noche de tu vida (posiblemente no sea la mejor noche de tu vida pero seguro que te divertirás) ❤”, escribía por su parte Capaldi.

Hace unos días compartían una divertida sesión de fotos junto a la que Capaldi escribía: “Me estaba acostumbrando a ser alguien a quien amabas” (haciendo un juego de palabras con su single).

El irlandés acaba de lanzar Nice to meet ya, un single que nos muestra a un Horan más seguro de sí mismo que nunca, y más rockero. Habrá que ver qué aire respira su próximo álbum que presumiblemente llegará a tiempo para esta Navidad.

El que no dudó en grabar su reacción al escuchar este nuevo tema fue Capaldi, al que Horan se refiere como su mejor amigo. La verdad es que, en más de una ocasión, han demostrado que existe una gran complicidad entre ellos. Incluso el ex One Direction llegó a confesar en alguna ocasión que, normalmente, en sus reuniones suele haber grandes cantidades de alcohol.

Capaldi, que tiene mucho sentido del humor, no dudó en analizar el vídeo de Nice to meet you en el que vemos cómo Horan acaba la noche con una preciosa mujer que le dio su teléfono en un local nocturno.

Publicó un vídeo en el que podíamos verle recordando el casting de Niall Horan en un talent show mientras decía: “¿Qué le pasó a ese joven irlandés con aparatos ortopédicos? ... ¿Crees que habría tenido chicas rubias en casa?, ¡No! Se lavó los dientes y se fue a la cama a las nueve y media de la noche”.

Ahora, ambos compartirán gira en Estados Unidos donde Capaldi, precisamente esta semana, llegaba al nº1 de ventas con el tema que le ha hecho popular en medio mundo, Someone you loved. Sin duda, va a ser una gira que tardarán en olvidar, aunque solo sea por el tiempo que van a compartir en carretera.