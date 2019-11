Bon Jovi lanza nuevo single en honor a los veteranos: ‘Unbroken’

¡Tenemos grandes noticias para los fans acérrimos de Bon Jovi! El grupo ha lanzado nuevo single este viernes, 1 de noviembre: Unbroken. Se trata de la canción principal de la banda sonora del próximo documental de Netflix, To Be Of Service.

El tema, compuesto por Jon Bon Jovi y producido junto a John Shanks, es un persuasivo himno que pone el foco sobre los miles de veteranos que tienen que convivir con estrés post-traumático. De hecho, la letra habla directamente sobre ello, poniendo al oyente en la piel de un veterano y su batalla diaria tras regresar del frente.

Lo mejor de todo es que los ingresos que reciban Bon Jovi y Island Records por la compra del tema irán destinados al 100% durante el primer año a la Fundación Patriotic Sevice Dog, que intenta ayudar a estas personas a tener una vida más llevadera.

“La canción se concibe como un homenaje a los veteranos americanos y a su servicio, pero también he querido ofrecer una visión resuelta de su realidad, su vida y su lucha cotidiana”, ha comentado Bon Jovi sobre Unbroken.

Sobre To Be of Service, el nuevo documental de Netflix

To Be of Service explora los reseñables cambios logrados tras introducir en la vida de los veteranos afectados (VA) por estrés post-traumático la presencia de perros adiestrados con fines terapéuticos. La experiencia de muchos veteranos al regresar a sus casas está forjada por la depresión y el desgarro de sentirse completamente desconectados del mundo que conocieron. La familia, los amigos y los trabajos parecen resultar extraños y los hombres y mujeres que regresan afectados sufren al intentar funcionar y regresar a la normalidad de la vida civil.

Con frecuencia, los medicamentos y terapias ofrecidas por VA no resultan de ayuda para estos veteranos afectados por las cicatrices del trauma que sufren intentando abordar la cotidianeidad. Entonces, los afortunados acompañados de un perro, reciben el amor incondicional y apoyo ofrecidos por estos animales adiestrados que pasan a ser un pilar para poder volver a integrarse en la sociedad y aprender a sentir de nuevo. Además de ser sus compañeros, estos perros ayudan a los veteranos a superar sus miedos. Les ayudan a dormir sin terrores nocturnos, dándoles apoyo para afrontar sus retos diarios y, con tiempo, a poder recuperar su capacidad de sentirse a salvo, de ser independientes, de confiar y amar de nuevo.