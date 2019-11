Los Bee Gees seguirán la estela de Queen y Bohemian Rhapsody

Queen y Elton John han demostrado el poder en la taquilla que tiene un buen biopic musical. Y si algo le gusta a Hollywood son las fórmulas que garantizan el éxito y el negocio. Madonna, David Bowie o Robbie Williams son algunos de los nombres que han sonado con fuerza para continuar la senda de los biopics musicales pero finalmente todo apunta a que el próximo estreno llegará en clave de falsete: los Bee Gees.

Según Deadline, Graham King, uno de los productores de Bohemian Rhapsody la película sobre Queen y Freddie Mercury, ha unido sus fuerzas con Paramount Pictures y la productora Sister para poner en marcha la película biográfica de los hermanos Gibb.

De momento la producción no tiene guionistas ni director pero Paramount sí habría adquirido todos los derechos necesarios de las canciones de los Bee Gees para poder usarlos en el largometraje. No ha sido confirmado si Barry Gibb, el único de los tres hermanos vivo, participará como asesor de la cinta como hicieron Bian May y Roger Taylor en Bohemian Rhapsody o Elton John en Rocketman.

Happy birthday to the one and only Sir Barry Gibb! Join us in celebrating this #BeeGees birthday and leave your wishes for Barry below 🎉 pic.twitter.com/o5YW3sTY3C — Bee Gees (@BeeGees) September 1, 2019

Estando por medio uno de los productores del biopic de Queen, es posible que la cinta trate de reflejar algunos de los aspectos más importantes de la carrera musical de Bee Gees.

El grupo estuvo formado por Barry y los gemelos Robin y Maurice. El trío debutó en 1955 como los Blue Cats, interpretando versiones de Tommy Steele y Lonnie Donegan, en el Club Manchester, donde su padre Hugh dirigía la Hughie Gibb Orchestra. En 1959, poco después del nacimiento de su último hermano, Andy, los Gibb emigraron a Brisbane (Australia). Todos los domingos actuaban en el Speedway Circus de Brisbane y se hacían llamar Rattlesnakes. Conocieron entonces a Bill Good (organizador de carreras de caballos) quien les presentó al DJ Bill Gates. Poco después Bill se convirtió en su mánager y ponía las grabaciones de los Gibb en su programa de radio Clatter Chatter en la emisora 4KQ. Interesado en la música de los hermanos, Good les puso el nombre de B.G's, por las iniciales suyas y las de Gates, y no por las iniciales de Brothers Gibb, como popularmente se cree.

En 1962 comenzaron a escribir y su primera composición fue Let me love you. También disfrutaron del primer éxito en listas de una de sus canciones: Starlight of love de Col Joye se situó en lo más alto de las listas australianas. El álbum Bee Gees 1st (1967) impulsó la carrera del grupo.

En los años 70 el éxito se les subió a la cabeza. El ego juvenil, entre otras cosas, hizo que se produjera una ruptura temporal. Robin publicó un álbum en solitario, Robin reign, mientras Barry y Maurice continuaron como Bee Gees y grabaron el álbum Cucumber castle (de ahí que en la portada en la que aparecen vestidos de caballeros medievales, sólo salgan Barry y Maurice). Ambos grabaron álbumes en solitario, pero justo cuando Robin hizo su segundo disco, los hermanos decidieron reunirse de nuevo. Y tras algunos discos con resultados dispares, Stigwood les pidió entonces que escribieran canciones para una película que él mismo iba a producir, Saturday Night Fever, que se convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos y en la que Bee Gees escriben y producen los éxitos de Ivonne Elliman (If I Can't Have You) y Tavares (More than a Woman) e interpretan Staying Alive, Night Fever o How Deep Is Your Love revitalizando la escena de la música disco y marcando un antes y un después en su carrera.

Después del tremendo éxito conseguido, Bee Gees sufrieron un retroceso en su carrera en los años 80 hasta mitad de la década cuando el disco ESP les devolvió al estrellato. Los descansos en el grupo eran tan frecuentes en los 90 como su largo listado de reconocimientos en forma de homenajes y premios.

Su serie de conciertos One night only con el que celebraron su 30º aniversario desde su debut discográfico fue uno de sus últimos grandes éxitos a nivel mundial. Su último disco como trío llegaría en 2001, This is where I came in, una especie de epitafio del grupo en el que cada uno de los Gibb pudo expresar sus gustos musicales. La repentina muerte de Maurice en enero de 2003 fue la despedida adelantada de Bee Gees que pese a algún regreso esporádico como dúo no volvió a editar nueva música. La despedida oficial se produciría en mayo de 2012 tras la muerte de Robin Gibb.