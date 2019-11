Selena Gomez actuará en los AMAs 2019

La ceremonia de entrega de los American Music Awards 2019 que se celebrará el próximo 24 de noviembre desde el Microsoft Theater de Los Ángeles (California, Estados Unidos) ya tiene sus primeras estrellas confirmadas para actuar sobre el escenario: Selena Gomez y Taylor Swift.

Como anuncia la nota de prensa enviada por Dick Clark Productions y la ABC, será la primera actuación televisiva de Selena en más de dos años y tendrá lugar en uno de los eventos musicales más importantes en suelo estadounidense.

Esta será la cuarta ocasión en la que Selena Gomez se suba al escenario de los AMAs tras su participación en 2014, 2015 y 2017. Aunque la organización no ha dado ninguna pista, lo lógico es que la vocalista interprete alguno de sus dos nuevos sencillos, Lose you to love me y Look at her now, incluido en su esperado nuevo proyecto musical.

Post Malone parte como favorito gracias a sus siete nominaciones (Artista, Colaboración, Artista Masculino de Pop/Rock, Canción de Pop/Rock, Artista de Rap/Hip-Hop, Disco de Rap/Hip-Hop y Canción de Rap/Hip-Hop). Le siguen muy de cerca Billie Eilish (Artista Revelación, Videoclip, Artista Social, Artista Femenina Pop/Rock, Disco Pop/Rock y Artista Rock Alternativo) y Ariana Grande (Artista, Tour, Videoclip, Artista Social, Artista Femenina Pop/Rock y Álbum Pop/Rock) con seis candidaturas.

La gala de los AMAs 2019 podrían entrar en la historia si Taylor Swift consigue ganar dos de las cinco nominaciones a las que compite. Hasta la fecha, la cantante cuenta con 23 premios American Music, tan sólo uno por detrás de Michael Jackson, el Rey del Pop. De ganar, Taylor se convertiría en la artista más galardonada de la historia y es algo factible ya que está nominada a Artista del año, Artista Femenina Pop, Artista Contemporáneo, Vídeoclip y Álbum por su reciente disco Lover.

Taylor Swift fue la primera artista confirmada para actuar en la ceremonia de entrega cuando los American Music Awards 2019 la reconocieron con el Premio Honorífico a artista de la década. Su actuación será un medley con algunos de los mayores éxitos de su carrera.