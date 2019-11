Los fans de MONSTA X unen fuerzas en uno de los momentos más duros

Los seguidores de Monsta X están atravesando una de las etapas más duras de la carrera de sus artistas favoritos. Hace unos días conocían la noticia de la marcha del integrante Wonho tras los diversos escándalos públicos en los que se ha visto inmerso. Como era de esperar, esto sintió como un jarro de agua fría para estos millones de personas que llevan brindando su apoyo incondicional desde que su grupo favorito nació allá por 2015.

Las redes sociales se convirtieron en su principal vía de desahogo, a través de las cuales comenzaron a enviar todo tipo de mensajes tanto al grupo como a su propia agencia, que fue la encargada de comunicar esta ardua decisión.

Pero para los monbebe (los seguidores de Monsta X), su lucha no ha acabado, y han vuelto a unir fuerzas para cumplir su único deseo: el regreso de Wonho. Para conseguirlo, han creado el hashtag #StillHereForWonho que, como era de esperar, se ha posicionado en la lista de los Trending Topics en cuestión de minutos.

A través de esta acción, los usuarios han enviado algunas razones por las que el surcoreano debería volver al grupo, así como también mensajes de apoyo hacia el resto de integrantes que ahora deberán continuar con sus proyectos sin su compañero.

Creí que era imposible extrañar tanto a alguien :(

Te quiero de vuelta...#StillHereForWonho#절대로_포기는_안해 pic.twitter.com/mFcOsRAQHO — 🐰 WONHO PLEASE STAY WITH US (@Onlyhiroto) November 5, 2019

Ahhh nunca me voy a acostumbrar a ver solo a 6 miembros. Quiero a los 7 de vuelta! Ptm ㅠㅠ #절대로_포기는_안해 #StillHereForWonho pic.twitter.com/TZSSxFv7Cu — ᴄ ʜ ᴇ ʀ ʀ ʏ ʙ ᴏ ᴍ ʙ (@Valenti39715770) November 5, 2019

Incluso si volvieses después de meses, MBB te seguiría amando de la misma forma en que lo hace ahora. No pienses en que nos has decepcionado porque lo único que sentimos por ti es orgullo y amor 💕 @OfficialMonstaX pic.twitter.com/vJ3qZbAgGK — MBBLOVESMX (@supiamdenisse) November 5, 2019

Además, los seguidores de Monsta X han aprovechado la celebración del concurso The Show, en el que participa su grupo favorito, para viralizar aún más este hashtag. De hecho, se han hecho con el galardón, consiguiendo así su primera victoria en esta nueva era que llega de la mano de su proyecto Follow: Find You. ¡Enhorabuena, Monbebe! No todo iba a ser malas noticias.

La triste noticia del abadono de Wonho llegó tras los rumores de que el surcoreano había tomado prestado dinero de Jung Da Eun, quien fue su compañera en un programa de televisión previo al debut de Monsta X. Pero Wonho no cumplió con su deuda, y esto ha creado un escándalo público que se viralizó en cuestión de segundos y que comenzó a provocar recelo en la propia agencia del grupo.

No obstante, Starship Entertainment negó dichas informaciones y confirmó sus planes de tomar acciones legales contra toda falsedad que se difundiese. Pero esta situación consumió la paciencia de Wonho, quien decidió apartarse del grupo para no perjudicar a los que han sido sus compañeros de aventura. Su decisión generó una combinación de emociones entre sus seguidores, quienes ahora continúan con esta lucha para volver a ver y escuchar a su artista favorito en su grupo favorito.

Y tú, ¿te unes a la revolución? ¡Fuerza, Monbebe!