Un concursante de ‘Got Talent’ consigue el ‘pase de oro’ plantando cara a los que se metían con su físico

En muchas ocasiones, exponerse públicamente con el fin de mostrar tus habilidades es un reto en toda regla. El miedo al qué dirán supera la pasión y es muy difícil sacar todo de dentro para representar lo que realmente somos, pero en otras ocasiones, es mejor lanzarse a la piscina dejando atrás cualquier complejo. Eso es justo lo que hizo Pitu al subirse al escenario de Got Talent: superar sus miedos.

El concursante consiguió el pase de oro del programa, que le lleva directamente a la semifinal, con un emotivo baile delante del jurado y el público que estaba presente. “Es la primera vez que bailo solo delante de tanta gente, siempre si bailas con gente y tienes carencias ellos te las van a cubrir, exponerse solo es un reto y más aquí”, expresaba. Durante el programa, Pitu, de 24 años, explicaba que a lo largo de su vida le habían tratado mal debido a su físico y su condición sexual.

En su actuación, el coreógrafo combinó el lírico de This Is Me, el tema principal de El Gran Showman, para culminar con Dragostea Din Tei, creando así una mezcla de estilos en una sola coreografía que impactó a la mayoría del jurado, consiguiendo tres indudables ‘síes’. Paz Padilla fue la primera en expresar su admiración por el joven: “Has demostrado tener una capacidad física impresionante, estás muy en forma, me has sorprendido”, expresaba. Una opinión que también compartieron sus compañeros de mesa, Edurne y Dani Martínez. Por lo contrario, Risto Mejide decidió exponer su opinión y darle un “no”, ya que para él, “el talento no solo depende de la condición física”.

Antes de terminar su primer pase por el concurso y con tres votos positivos en el bolsillo, Santi Millán puso la guinda final dándole su único pase de oro. “Para lo que has hecho me parecen poco tres síes”, le decía el presentador de Got Talent, volcándose totalmente en el concursante. “El talento no entiende de físicos, quien lo tiene, lo tiene”, le decía, mientras le acompañaba fuera del plató como su padrino en esta edición del talent.