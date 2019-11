100 millones de éxitos para Becky G y J-Hope (BTS)

Ya han pasado varias semanas del lanzamiento de Chicken Noodle Soup, la que se convirtió en la nueva obsesión de tus oídos. Becky G y J-Hope (BTS) fueron los encargados de poner ritmo a tu banda sonora, y así llevan haciéndolo desde que este hit internacional vio la luz el pasado 27 de septiembre.

Pero tú no has sido él/la único/a que se ha convertido en víctima de este fenómeno. Millones de personas alrededor del mundo también conocen esa sensación de reproducir la canción y tener la necesidad de seguir haciéndolo en bucle durante todo el día. Y no, no exageramos: millones de personas.

Para prueba, el nuevo récord que han batido en las plataformas digitales. En concreto lo han hecho en Youtube, donde Chicken Noodle Soup ha superado los 100 millones de reproducciones. ¡Todo un éxito! Y lo ha hecho tan solo un mes y ocho días después de su lanzamiento.

Tal y como informa Soompi, el pasado 4 de noviembre, los seguidores de Becky G y de BTS sacaron el confeti y celebraron esta nueva cifra que los destaca en el competitivo mercado de la música. Aunque esto no es ninguna novedad para el surcoreano, pues ya consiguió alcanzar este número en su anterior trabajo Daydream.

Parece que fue ayer cuando la artista latina y el cantante de K-Pop nos sorprendieron con este nuevo proyecto musical en un vídeo que pone en movimiento a cualquiera. Sin hablar de su estribillo, que se cuela en tu mente y la controla en bucle non-stop.

Hasta los autores originales de este clásico han caido rendidos ante el talento de este dúo explosivo. ¡Lo que lees! Young B y Da Drizzle dieron vida a la versión principal del tema hace 15 años, y ellos se han encargado de dejar clara su admiración por sus nuevos sonidos. "Es genial para mí que, ya sabéis, que esta nueva generación aún pueda aprovecharla, así que creo que es increíble", señaló la rapera.

Y tú, ¿cuántas veces has dado click a reproducir a este pegadizo y exitoso tema? Nosotros, incontables.