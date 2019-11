La música de Beyoncé también se escucha en misa

Desde que Enrique Iglesias cantara aquello de la experiencia religiosa no habíamos vuelto a darnos cuenta de la faceta tan espiritual que la música tiene para millones de personas. Tanto es así que en ocasiones los propios músicos se convierten en objeto de culto y su música protagoniza los servicios religiosos como le acaba de suceder a Beyoncé.

El caso lo hemos descubierto a través del reportaje de Carlos Megía para SModa de El País. Y llega de la mano de la reverenda Yolanda Norton, la encargada de convertir su iglesia en una especie de lugar de reverencia a la solista estadounidense. Miles de personas acuden a los oficios que celebra en diferentes espacios como en la catedral de San Francisco.

El nombre de estas misas es Beyoncé Mass y se inspiran en la vida y las canciones de Beyoncé desde Survivor a Listen pasando por Halo. Su proyecto ya ha pasado por Los Ángeles, Nueva York o Lisboa y siempre con una gran afluencia de feligreses y feligresas.

"Es empoderador y liberador para todas las que no somos Beyoncé permitirnos sentir las cosas que sentimos, sabiendo que esta mujer que parece tenerlo todo también ha pasado por los mismos traumas e infortunios que nosotras", asegura la reverenda en The New York Times.

Este espacio religioso no es la única frontera que la cantante ha derribado en los últimos años ya que hace unos cuantos años se convirtió en asignatura de una universidad.

Politizing Beyoncé (Politizando Beyoncé) fue un curso ofrecido por la Universidad de Rutgerts, ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos, en el cual se exploraban cuestiones de raza, política sexual y género en América, mediante las letras de la cantante.

Kevin Allred, estudiante de doctorado que investiga en el Departamento de Estudios sobre Mujer y Género, fue el creador de este curso. Según explicó, en sus clases contrastan letras y videos de la estrella pop, con el trabajo de figuras clave del movimiento feminista negro.

Y no es solo Beyoncé quien parece haber saltado las barreras de la industria musical. Hace apenas unos días recíbiamos el Jesus is king de Kanye West, quién precisamente ha actuado como predicador en algunos servicios religiosos íntimos.