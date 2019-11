Billie Eilish sacará una nueva canción la semana que viene

Si hay algo de lo que nadie duda, es que Billie Eilish lo da todo por sus fans. Debido a que una pieza de Vanity Fair sobre ella no estará disponible en semanas, la cantante ha querido quitarle hierro al asunto prometiendo una canción nueva para la semana que viene.

De este modo, parece que la artista empezará una nueva etapa en su música, aunque para nada dejará atrás su disco debut. A este lanzamiento de nuevos temas ha sumado el anuncio el videoclip de xanny, dentro de when we all fall asleep, where do we go?.

billie says the music video for “xanny” and 2 unreleased songs are coming! (via instagram stories) pic.twitter.com/bEbuYvaqfw — billie eilish updates (@eilishupdates) November 3, 2019

Así lo anunciaba en su cuenta de Instagram, donde se dirigía a los fans directamente: “Sí, el vídeo de xanny se va a lanzar. Sí, tengo dos canciones inéditas que se van a lanzar y de las que no habéis escuchado nada… ¡Tened paciencia, por favor!”. Un comunicado que sin duda calmó a sus seguidores, que ya se cuentan por millones en sus redes sociales.

Y es que Billie Eilish es todo un ídolo adolescente -aunque sea algo que ella no sabe definir-, y tiene una agenda bastante apretada. Sus fans de España pueden estar de enhorabuena, porque la estadounidense volverá a nuestro país como cabeza de cartel del Mad Cool 2020. ¿Habrá sacado para entonces toda la música nueva que está anunciando?