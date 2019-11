Treat myself de Meghan Trainor, a la venta el 31 de enero de 2020

El tercer álbum de estudio de Meghan Trainor por fin tiene fecha de lanzamiento. Después de más de dos años de retraso con respecto a la fecha inicial prevista para su estreno, la solista ha confirmado a través de sus redes sociales que Treat myself se publicará finalmente el próximo 31 de enero de 2020.

"I got to announce the OFFICIAL release date of my album Treat Myself exclusively on @theellenshow today!!! We’ve worked so hard to bring this album to life and I cannot wait to finally share it with the world. Treat Myself | January 31, 2020. For realz this time" ("¡¡¡Tengo que anunciar el lanzamiento oficial de Treat myself en exclusiva en The Ellen Show hoy!!! Hemos trabajado muy duro para dar vida a este disco y no puedo esperar para compartirlo finalmente con el mundo. Treat myself, 31 de enero de 2020. Esta vez es de verdad") escribía en Instagram

No Excuses, Let You Be Right, Can't Dance y All The Ways son algunas de las canciones que ha ido lanzando a modo de avance de lo que nos esperaba a finales de agosto de 2018 cuando su disco, Treat myself, viera la luz. Pero desafortunadamente el lanzamiento fue suspendido por orden de la propia intérprete. ¿La razón? Seguía componiendo y prefería retrasar la publicación hasta que su nueva música estuviera lista.

Trainor se dió de plazo hasta el 25 de enero de 2019 cuando volvió a emplazar a sus seguidores para la llegada a las tiendas de este elepé. Pero tampoco pudo ser. Llegó 2019 y la intérprete pospuso esa nueva fecha hasta nueva órden. Para dar salida a algunas de sus canciones, decidió publicar el EP The Love Train con 6 canciones: Marry me, I'm down, After you, Foolish, Good Mornin' (junto a Gary Trainor) y All the ways, tema este último que fue presentado dentro del proyecto Treat myself.

Todo ello con la intención de volver al estudio de grabación y terminar de dar forma a un disco al que le estaba costando cobrar vida. La ambición de Meghan Trainor por fin parece haber quedado satisfecha y en apenas un par de meses tendremos su nuevo álbum en las tiendas.

Con el lío de singles sacados en estos dos años no sabemos qué canciones serán las que formen parte de forma definitiva de Treat myself. Hace apenas un mes estrenó Wave junto a Mike Sabath en el que se daba un baño de masas y para promocionar la fecha que esperamos sea la definitiva, ha estrenado nuevo single.

Se trata de Workin' on it junto a Lennon Stella y Sasha Sloan, canción de la que ha desvelado algunos segundos: "This song means the world to me!!! My favorite singer/songwriters helped me write these honest words for this anthem. I love you two so much @sadgirlsloan @lennonstella Thank you FOREVER for this one💖 hope this helps someone out there as much as it helps me #workinonit" ("¡¡¡Esta canción lo significa todo para mí!!! Mis cantantes y compositores favoritos me ayudaron a escribir las más honestas palabras de esta canción. Os quiero muchísimo @sadgirlsloan @lennonstella. Gracias por siempre por esto y espero que ayude a alguien ahí fuera tanto como me ha ayudado a mí #Workinonit").