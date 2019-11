Las uñas de Rosalía no son infalibles

Decir que Rosalía fue la máxima triunfadora de LOS40 Music Awards 2019 es un hecho y una realidad. La artista pisó el escenario del WiZink Center de Madrid en tres ocasiones: para actuar y para recoger sus dos galardones.

De este modo, la intérprete de A Palé se consolidó como la artista del año a nivel nacional y en la canción LOS40 Global Show con su hit Con Altura junto a El Guincho y J Balvin. ¡Enhorabuena, Rosi!

Pues bien, estos no han sido los únicos tres momentazos que ha protagonizado la catalana. Cuando subió al atril para recoger su segundo y último galardón, uno de los brillos que adornaban sus extravagantes y originales uñas cayó al suelo, pero la emoción la eclipsó y no se percató de lo ocurrido.

Fue uno de los Javis, encargados de entregarles el premio, el que lo recogió y se lo dio a la artista cuando iba a abandonar el escenario. "Se me ha caido un brillante de la uña y Javi me lo ha conseguido. Gracias, amor", señaló. Unas palabras que confirman que las conocidas uñas de Rosalía, aquellas que protagonizaron el videoclip de Aute Cuture y han marcado tendencia a nivel internacional, no son infalibles.

Pero ya lo decía Lola Flores: el brillo más importante es el de los ojos. Así que, ¿pierde brillo Rosalía al caerse de sus uñas? ¡Nunca! Tan solo basta con observar su mirada.

Como mencionamos en líneas anteriores, sus uñas XXL han marcado tendencia en la moda actual. Cada vez son más los/as jóvenes que imitan el estilo de nuestra protagonista y sorprenden con unos looks de lo más extravagantes. Ya lo decía la canción: antes muerta que sencilla, ¿no?

Esto ha convertido a los looks de Rosalía en el foco de atención de cualquier evento al que asista, pues nadie puede obviar las expectativas que giran entorno a cómo lucirán sus uñas y el outfit que las acompaña. En LOS40 Music Awards no defraudó y sorprendió con un look rosa de lo más romántico protagonizado por un gigantesco lazo que pegaba con el brillo dorado y rosa de sus uñas.

¿Quién fue para ti el/la mejor vestido/a de la noche?