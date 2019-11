Tina Turner aparece por sorpresa en el estreno de su musical en Broadway

Desde hace más de media década, Tina Turner vive un dorado retiro en Suiza alejada de los focos de la actualidad musical. Pero un día es un día o eso debió de pensar la solista que apareció por sorpresa en la sesión inaugural de su musical en Broadway.

Desde que se despidiera de la escena pública (y de su nacionalidad estadounidense) allá por el 2013, la responsable de éxitos como The best, Proud Mary, River Deep-Mountain High, A Fool in Love, Private dancer, I don't wanna lose you, GoldenEye... se pueden contar con los dedos de las manos sus apariciones públicas.

Londres, Hamburgo, París, Milán... han sido las capitales europeas que han podido disfrutar de ella en 2015, 2017, 2018... Desde que arrancó el estreno del musical sobre su vida ha cumplido con la tradición de estar presente en el estreno de la primera actuación de Tina: The Tina Turner Musical en cada ciudad. Y en Estados Unidos no faltó a la cita.

"ESte musical es mi vida pero es como el veneno que se ha convertido en medicina. Nunca imaginé ser tan feliz como soy ahora" dijo la solista entre aplausos secundada por Adrienne Warren, la actriz que se mete en su piel.

La obra musical sobre su vida ha estado plagada de anécdotas desde su creación como por ejemplo la escapada de Meghan Markle y el Príncipe Harry que fueron asistentes de lujo de uno de los pases en el West End londinense.

A punto de cumplir los 80 años, la abuela del rock (así es como cariñosamente muchos llaman a Tina Turner) demuestra que es capaz de seguir poniendo en pie al público de un teatro. No le falta experiencia después de toda una carrera dedicada a la música en la que ha conseguido vender más de 200 millones de discos en todo el mundo.

Se cumplen ahora dos décadas desde la publicación de su último disco, Twenty four seven que presentó en directo en su última gira en la que celebró su 60º aniversario. La artista recorrió 70 ciudades de EE UU y 17 capitales europeas, y durante sus actuaciones, además de recordar los éxitos que la catapultaron a la fama, también presentó en directo el citado álbum. Durante el concierto que ofreció el 3 de julio en el Letzigrund Stadium de Zúrich (Suiza), dijo adiós. A los 60 años Tina Turner, la que parecía inagotable, decidió optar por la retirada. Así cerraba una vida ligada a los escenarios y la música.

"He agotado mi carrera. Hice muchísimas giras mundiales y disfruté el éxito mundial pero al final, noté que no tenía ambición para estar en el escenario como Tina Turner hasta el final de mi vida. Francamente, esta parte de mi vida empezó a aburrirme, era muy cansada y necesitaba recargar mis pilas" declaró la cantante.

Pero su historia merecía ser contada en un musical imprescindible para los amantes del rock y el r&b.