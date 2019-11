Cardi B, Post Malone, Gente de Zona, Diplo y más, en la BSO de Need for Speed Heat

EA y Ghost Games han confirmado el listado oficial del videojuego Need for Speed Heat, ya disponible en las principales plataformas de reproducción de streaming.

Una lista de 58 temas a rebosar de adrenalina que incluye la última colaboración de French Montana con Cardi B y Post Malone del single Writing on the Wall, junto con los ritmos latinos de Bomba Estéreo y Gente de Zona, el más puro R&B con Melii y la electrónica de Toro y Moi. El listado lo completan artistas de varios géneros como 2 Chainz, A$AP Ferg, Diplo, Bonobo, Denzel Curry y muchos más que los jugadores podrán disfrutar al volante por las calles de Palm City.

Además, la banda sonora original de Need for Speed Heat ha sido realizada por el reconocido compositor brasileño Pedro Bromfman, conocido por su trabajo en Narcos, la serie de Netflix. Bromfman ofrece una serie de composiciones originales basadas en la cultura latina de Palm City, que estarán disponibles para todos los jugadores con el lanzamiento del videojuego.

Need for Speed Heat es la experiencia de conducción callejera definitiva. El videojuego profundiza y expande todo lo que los seguidores de la franquicia Need for Speed admiran en el título: personalización, cultura urbana y una narrativa inmersiva que te mantendrá pegado al asfalto.

La popular saga de conducción de Electronic Arts cumple su 25º aniversario. Desde su estreno en 1994, Electronic Arts ha publicado una veintena de títulos, el último de los cuales, Need for Speed Payback, fue desarrollado por Ghost Games que también estará detrás de NFS Heat.

Need for Speed Heat está disponible desde el 8 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC.