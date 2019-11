Pablo Alborán: “Tengo una canción en inglés pero no sé si saldrá”

El estreno de Tabú de Pablo Alborán junto a Ava Max ha llevado la música del malagueño a las cuatro esquinas del planeta. El videoclip estrenado en su canal oficial en Youtube consigió 1,5 millones de reproduciones en 24 horas consiguiendo ser tendencia en España, México, Colombia, Argentina, Chile y Paraguay (8,8 millones en su primera semana).

Ahora que la era Tabú ha quedado inaugurada, tenemos muchas ganas de conocer más detalles de su nuevo proyecto musical más allá de esta colaboración junto a la solista estadounidense.

Y gracias a una entrevista que hoy publica el diario 20 Minutos, sabemos que esta apuesta internacional podría tener continuación con una segunda canción en inglés, aunque de momento no es seguro que vaya a aparecer en el listado de canciones definitivo del que será su quinto álbum de estudio.

A la pregunta de hacer un tema íntegramente en inglés contestó "Hay un deseo, hay una canción, pero no sé si saldrá. Es una canción que he hecho con mucho cariño, con otros compositores, y a mí me haría mucha ilusión. Pero tiempo al tiempo".

Si algo le gusta a Pablo Alborán son los idiomas y así le hemos podido escuchar cantando en catalán Ningú més que tú (versión de Solamente tú), en francés Ne m'oublie pas, en portugués versionando Saudades do Brasil em Portugal y parte en inglés en este Tabú.

A juzgar por sus palabras, Pablo Alborán también se ha quedado con más ganas de Ava Max: "Nos conocimos a través de Warner y, aunque venimos de mundos musicales distintos, no tanto de raíces tan diferentes. Ambos tenemos esa mezcla de raíces en nuestra sangre, en nuestras casas, y creo que a la hora de hacer música no tenemos barreras (...). Lo peor es que no podamos tener más tiempo para hacer más cosas".

El malagueño confiesa en esta entrevista estar satisfecho con su trabajo y con el sonido de este sencillo que avanza su nuevo proyecto que le permite seguir disfrutando de la música: "Leí que los fans se planteaban si con esta canción seguía siendo o no el Pablo de siempre, pero habrán visto que está mi esencia. Es una canción que he escrito yo y es lo más mía posible, lo que pasa es que es otro estilo. Pero sigo siendo yo. (...) Es verdad que yo no hago música pensando en si va a gustar o no. Cuando estoy creando en el estudio lo que quiero es emocionarme, o desahogarme, o pasármelo bien o mal. Ese es el primer lugar por el que pasa. En Tabú, mi esencia está muy plasmada, en mis giros, en mi forma de cantar, en mis letras... La única diferencia es que es más movida".

La prueba de que la gente la está disfrutando la tuvimos en el éxito de su presentación en la Plaza de Callao de Madrid y su actuación por todo lo alto dentro de la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2019 donde participaron por sorpresa.