Justin Bieber: una década de carrera del artista pop más polémico

Justin Bieber es uno de los mayores iconos pop del momento. También es (o podríamos decir ha sido) uno de los artistas pop más polémicos de lo que llevamos de siglo. Este 17 de noviembre de 2019 se cumplen 10 años desde que un chico de 15 años nacido en Stratford (London, Ontario, Canadá) comenzara su conquista mundial.

Como muchas de las estrellas de la actualidad, Justin Bieber comenzó haciendo sus pinitos subiendo vídeos a Youtube. Así fue como fue descubierto por Scooter Braun, otra de las figuras más polémicas de la historia reciente de la música por su enemistad con Taylor Swift.

Usher o Justin Timberlake se mostraron interesados en apadrinar la carrera de este adolescente cuando aún nadie imaginaba que iba a convertirse en una de las mayores estrellas mundiales de la música. Pero no íbamos a tardar en descubrirlo. En 2009 lanzaba My world, un EP que conseguía colarse en los primeros puestos de las listas de ventas de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Quizá su debut no fuera meteórico pero sí muy prometedor.

Los resultados iban a comenzar a llegar apenas dos meses después con el lanzamiento en enero de Baby, primer single de My world 2.0, el álbum de estudio del canadiense que ampliaba lo escuchado en el EP, en el que colaboraba con Ludacris. Justin Bieber se convertía en el artista más joven en liderar la lista de ventas estadounidense casi 60 años después de que lo hiciera su predecesor: Stevie Wonder.

Aunque el músico ya era un rostro popular gracias a sus vídeos musicales de internet, no cabe duda de que Baby fue una catapulta en su carrera de Justin. Fue un fenómeno mundial y hoy en día acumula más de dos mil millones de reproducciones en la popular plataforma de vídeos. El disco que la contenía vendió más de 8 millones de copias.

Por sorprendente que parezca no ha sido su mayor éxito. Con Under the mistletoe y con Believe iba a seguir acrecentando una leyenda que terminaría de explotar en Purpose, el disco con el que rompió todos sus récords personales. El canadiense ocupó el Top 3 de la lista de éxitos de Reino Unido con What Do You Mean (3), Sorry (2) y Love yourself, co-escrito junto a Ed Sheeran (1), un hito que ni The Beatles ni Madonna ni Michael Jackson habían logrado antes. El resultado en España, Estados Unidos, Australia, Países Bajos, Canadá, Francia... no fue muy diferente.

Con apenas 21 años llevaba media década viviendo como un ídolo de masas: muñecos, posters, cojines… ¡hasta chocolatinas con su cara! Adolescentes acampan durante semanas para verle en concierto, carteles de “sold out” se cuelgan a las pocas horas de poner a la venta las entradas de sus conciertos y sus ingresos siempre lo ponen en las listas de los artistas más ricos del año. Y como todos sabemos, el precio de la fama no es barato, precisamente. Y menos para un adolescente multimillonario al que le permitían hacer casi de todo. Peleas con sus vecinos, peleas con los paparazzi, peleas con la prensa, peleas con algunos fans exaltados, drogas, alcohol... No había día que Justin Bieber no llenara titulares con sus escándalos.

En los últimos años parece que ha dejado atrás esa faceta para centrarse en su vida pesonal (se ha casado con Hailey Baldwin) y en su música (su quinto disco está a las puertas). Durante toda su carrera ha grabado un total de cuatro álbumes de estudio, de los cuales ha vendido millones de copias y a los que han seguido monstruosas giras mundiales. La última, Purpose World Tour, en 2016, considerada una de las más rentables de la historia, llegando a recaudar 250 millones de dólares con ella. Por no mencionar los más de doscientos premios que ha conseguido a lo largo de su trayectoria (Grammy, Emmy, Ten Choice...) algunos de los cuales están expuestos en una exhibición a su nombre en el principal museo de su ciudad natal.