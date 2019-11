Así suena Watermelon sugar, el nuevo single de Harry Styles

Queda menos de un mes para que el segundo álbum de estudio de Harry Styles llegue a las tiendas (y a las plataformas de streaming) de todo el mundo. Por fortuna, vamos a poder pasar estos días disfrutando de una nueva canción: Watermelon sugar.

Así es como se llama el segundo single extraído de Fine line, el nuevo proyecto musical del ex One Direction. Como ya os contamos hace unas semanas, el ahora solista pasó por Saturday Night Live donde dio como gran exclusiva la actuación en directo de su nuevo tema.

El británico nos había dejado una pista clara de que Watermelon sugar iba a ser su nueva elección. Y suena así de bien.

El primer sencillo del segundo álbum de estudio de Harry Styles se estrenó hace unas semanas. Lights up vio la luz en su canal de Youtube. Un día antes Nueva York y Londres habían amanecido con un buen puñado de carteles adelantando el estreno con la enigmática pregunta Do you know who you are? junto a las siglas de TPWK del lema de Harry: "Treat People With Kindness".

Fine Line llegará poco después de cumplirse los dos años del debut en solitario del exintegrante de One Direction, un proyecto que demostró que este artista estadounidense tenía mucho que ofrecer. Sin renunciar del todo al pop, Styles se decantaba por un sonido más rock, gamberro y potente que marcaba una nueva era en su carrera musical.

La producción del disco corre a cargo de Tyles Johnson (Miley Cyrus, Ed Sheeran, John Legend, Tylor Swift, Sam Smith) así como de Kid Harpoon (Florence+The Machine, Years and Years, Shawn Mendes, Mabel o Lykke Li).

Muy pronto podremos disfrutar de su música en directo. Harry Styles vuelve a España para ofrecernos un espectáculo único de la mano de la gira Love On Tour que pasará por Europa, Estados Unidos y México (de momento). El británico pisará el escenario del WiZink Center de Madrid a las 21:00 horas del próximo 18 de mayo de 2020 para presentar su próximo álbum de estudio Fine Line. Y lo hará con King Princess como telonera.