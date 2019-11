La canción favorita del repertorio de Estopa lleva 20 años sin cambiar

Dos décadas no han hecho que los hermanos Muñoz cambien de opinión: Como Camarón es lo mejor que han compuesto nunca. ¿Por qué?. "Porque es muy bonita, es una poesía de todo corazón". Además, su homenaje al cantaor 'de la Isla' es el broche final de sus conciertos: "la gente canta cada vez con más ganas" y deja "buen saborcillo de boca". Y para rematar, fue el primer nº 1 de Estopa en LOS40. El primero de 10, en 10 años.

Estopa suma 10 números 1 en LOS40. Todos ellos conseguidos en sus 10 primeros años de trayectoria. Como Camarón fue el primero de ellos.

Fue una de las 12 canciones incluidas en el primer álbum de Estopa, dúo formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz. Su debut en la música con el disco homónimo batió récords y fue el origen de todo un fenómeno.

Los hermanos proceden de una familia "que acostumbra a tocar la guitarra para amenizar las fiestas cantando, en los cumpleaños, las bodas, los bautizos...". Y ambos tienen claro el lugar en el que nació su amor por la música; lo desvelaban así en su primera entrevista para 40 TV, cuando presentaban su primer álbum: "Del cassette de mi padre, cuando nos llevaba al pueblo cuando éramos pequeños... Los Chichos y todo eso... 12 horas, y así durante años. De ahí ha venido la movida de la rumba. Luego nosotros ya escuchamos mucho rock, mucho rap", decía David. Por su parte, José añadía: "sale lo que escuchamos... no decimos 'vamos a hacer una canción al estilo tal, sale como sale".

Estopa- 'Como Camarón' (Primavera Pop 2008)

Las canciones de Estopa, maman de clásicos de la rumba (Los Chichos, Los Amaya, Rumba 3, Los Chunguitos o Las Grecas) y del flamenco (Camarón de la Isla), pero también de Joaquín Sabina, Extremoduro, Barricada, Reincidentes o Albert Pla.

Como Camarón fue una de las primeras composiciones de Estopa, de esas que nacieron "mientras estábamos trabajando en la fábrica" (en una filial de la SEAT). Allí compusieron nada menos que ocho de las doce canciones del primer disco. David explicaba "Podíamos trabajar con los ojos cerrados y, por supuesto, pensando en otras cosas". En su primera entrevista para 40 TV decía: "…imagínate, haciendo canciones en la fábrica, llegábamos a casa y nos poníamos a tocar como Epi y Blas, cada uno en una cama. Entonces ya, empezamos a tocar en garitos de allí de Viladecant, de Hospitalet, de Cornellá... cada vez venían más colegas".

La grabación de su primer álbum fue un proceso rápido. Así lo explicaba David: "Nos llamaron, vinimos a Madrid, hicimos una prueba, nos ficharon, contrato... y de repente 'ahora vais a grabar un disco, chicos, y os vais a venir tres meses a Madrid'. Muchos datos que había que procesar"

David y José Munoz (Estopa), en LOS40 Music Awards de 2013. / Carlos Alvarez/Getty Images

David Muñoz es, además de cantante del dúo, el autor de las letras: "siempre me ha gustado escribir, una afición como otra cualquiera, poesías, y cuando aprendimos a tocar la guitarra y le pusimos música, se convirtieron en canciones" y añade: "me gusta mucho el cine, en el fondo soy un director frustrado, aún, pretendo hacer eso, cómics, porque me gusta expresarme así. Me gusta contar historias".

La canción homenaje a Camarón de La Isla fue uno de los siete sencillos de Estopa (1999). Es un claro ejemplo del rumba urbana, e impulsó lo que se convertiría en seña de identidad de los hermanos Muñoz. Un tema que va de menos a más, con una escala creciente en velocidad. Un tema visceral y crudo con un ritmo galopante que aporta una potencia especial en los directos.

El tema es para David y José de lo mejor que han compuesto nunca. Durante años, es la elegida para acabar sus sus conciertos. "Es la canción por excelencia de sus conciertos, la guinda del pastel para cerrarlos".

Coincidiendo con el lanzamiento de su debut, les preguntaban: ¿Cuál es la canción de su repertorio que más te gusta?. David respondió: "Como Camarón, porque es muy bonita, es una poesía de todo corazón y creo que la música acompaña muy bien con lo que está hablando la letra. Digo, si alguien tiene mi humilde gusto pues qué bien pero tampoco hacemos canciones para que le guste a la gente". Diez años después de su debut, David y José seguían opinando que Como Camarón era su mejor canción.

Fue una de las canciones que impulsó el llamado 'Fenómeno Estopa'. El disco debut del dúo español de rumba/rock vendió en solo un año más de un millón de copias, cifra récord para un grupo que debutaba en España. Fue una de las ascensiones más meteóricas del panorama de la música nacional.