Greeicy - Aguardiente [2019]

La artista colombiana Greeicy llega una vez más pisando fuerte. Esta vez es el turno de Aguardiente, su más reciente lanzamiento y toda una declaración de intenciones. Con este tema, Greeicy pretende despertar conciencias y dar un puñetazo sobre la mesa de la reivindicación.

Que yo no quiero novio, no!, canta Greeicy en la canción de Aguardienteque versa sobre una mujer libre e independiente. Que no pregunte dónde estoy / Que no pregunte a dónde voy / Que no me llame por la noche / Que se aguante que así soy, entona con gancho la colombiana.

El tema ha sido producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Como reza la nota de prensa, Aguardiente contiene "una poderosa letra, ritmo sensual, y sonido pegajoso, hasta un vídeo donde la acción y lo dramático se entremezclan, creando un efecto visual casi mágico para darle vida única a la música de esta sensual artista".

El videoclip de Aguardiente ha sido dirigido por Nuno Gomes y aporta al tema un gran dinamismo. Se trata de un trabajo audiovisual soberbio en el que la artista saca a relucir su lado más guerrero. En tan solo unos días, el clip ha pasado de los dos millones de reproducciones en YouTube.

Greeicy es una de las artistas latinas con más proyección del momento y su paso por los Latin Grammy no dejó indiferente a nadie. Actuó ante el público de Las Vegas junto a Alejandro Sanz y Aitana para interpretar Mi Persona Favorita.