Conoce a Zasko Master, el representante español de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2019

“¿Es el valenciano el que viene a darme muerte? La muerte está enfrente, mírala fijamente. Yo soy Dios. Adiós, Errecé, dos segundos pa’ esconderte”

"No tengo relleno, ni antes ni ahora. Me he comido mierdas siendo una buena persona. Pero, ¿quién va hablar mal de mí ahora? La corona me la ponen las manos de Barcelona”

“Cojo el rifle y voy a causar todas las bajas destructoras, vas a ver, clavo navaja en caja de tu tórax, no puedes hacer nada, soy la faceta tan vengadora, este no adelgaza ni con faja reductora”.

“Cállate que me das vergüenza ajena, y por favor córtate ya esa melena. Habla de bar o barracuda, yo te suelto barra cruda, mejor que al bar acudas pa’ olvidar tus penas”.

“Madre mía escucha, yo que mal lo dejo, mis dientes no me causan ningún complejo. Mira la moraleja que yo te dejo, ¿desde cuándo zanahorias vacilan a los conejos?”.