Del espectacular avance de Dua Lipa al soberbio doblete de Ava Max: lo mejor de la lista semanal

En solo dos semanas, Dua Lipa ya está en el top 10 de la lista de LOS40. Si en el ránking anterior protagonizó la entrada más fuerte con Don't start now (#15), ahora, tras marcarse un avance de cinco posiciones, es la subida más importante con esa misma canción. Había ganas de lo nuevo de la cantante de origen kosovar, como desmuestra que, además, haya llegado al #2 en la lista de ventas del Reino Unido, su país de adopción, y sea top 30 en Estados Unidos.

También es notable esta semana la entrada más fuerte (#16) de Pablo Alborán y Ava Max con Tabú. Irrupción que tiene más mérito si cabe si tenemos en cuenta que la estadounidense es número uno con So am I. Otros que hacen doblete son Jonas Brothers, que mantienen el récord de permanencia con Sucker —que fue número uno—, tema que lleva con nosotros 34 semanas y se sitúa en el #35; su otra canción es Only human, que ha ascendido hasta el #6 y es favorita para el primer puesto en próximas semanas.

Todo esto te lo cuenta con detalle Tony Aguilar en el vídeo resumen que encabeza estas líneas.