Ed Sheeran, Aitana-Índigo y Tones And I, entre los favoritos para la victoria este sábado

Si el sábado pasado vivimos una mañana de sorpresas, la más llamativa el número uno con doblete incluido de Ava Max —alcanzó el liderato con So am I y fue la entrada más fuerte con Tabú, junto a Pablo Alborán (#16)—, la próxima edición del programa musical más escuchado los fines de semana también promete en cuanto a emociones fuertes.

Son varios los artistas que acechan a Ava Max con ganas de arrebatarle la medalla de oro. Entre ellos, hay algunos que todavía no se la han colgado con sus respectivos últimos singles. Es el caso de Ed Sheeran y Khalid con Beautiful people (#5), Jonas Brothers (#6), Aitana con Lola Índigo (#8) y Dua Lipa (quien en solo dos semanas ya está en el #10). Eso en lo que respecta al top 10, porque si miramos más abajo nos encontramos al all star latino que interpreta China (#11) y a Tones and I (#13). Tampoco podemos descartar a ninguno de los que ya ha sido número uno, todos capaces de recuperarlo.

En cuanto a las posibles novedades, Vanesa Martín, DVicio con Reik y ChocQuibTown y Sebastián Yatra con Daddy Yankee, Natti Natasha y Jonas Brothers son los candidatos de esta semana. Un batiburrillo de nombres que nos hace pensar cómo de lejos llegará el asunto de las colaboraciones… A este paso el We are the world se va a quedar corto… Sea como fuere, puedes apoyar a tu favorito con el HT #MiVoto40 en Twitter.

Un menú musical completo para la mañana de sábado que dará comienzo a las 10 de la mañana (9 en Canarias) y que no debes perderte si quieres estar a la última de lo que se cuece en el universo pop.