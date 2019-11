Así reaccionó BTS a su no nominación en los Premios GRAMMY

El pasado 20 de noviembre se dieron a conocer las nominaciones de la 62ª edición de los Premios Grammy. Alicia Keys se subirá al escenario el próximo 26 de enero para conducir esta gala protagonizada por el talento de Billie Eilish, Lizzo y Lil Nas X, entre otros, quienes han sido los máximos nominados de la nueva entrega.

Pero este evento ha traído consigo diversas sorpresas que han enfurecido a millones de usuarios en las redes sociales. Están los fans de Taylor Swift, quienes reivindican su nominación al Álbum del Año con Lover, considerado como "uno de los mejores discos" de su artista favorita. Pero los swifties no están solos.

El ejército de fans de BTS ha acompañado a los de la intérprete de You Need To Calm Down en esta furia para reclamar la nominación de la exitosa banda surcoreana. Su ausencia en esta larga lista fue motivo de sorpresa para millones de personas alrededor del mundo, quienes esperaban que el éxito del grupo de K-Pop en las listas de todo el mundo iba a ser reconocido por estos populares galardones.

Pero no fue así, y los ARMY no dudaron en inundar las redes sociales de comentarios y dardos de enfado hacia la Academia. Aunque no fueron los únicos que se manifestaron al respecto.

RM, el líder y rapero de la banda, apareció de la nada para enviar un mensaje de paz en la plataforma de Weverse. "Lol, no os preocupéis. Al menos este planeta tiene a Namjoon", añadió el artista en referencia a sí mismo y con un tono cariñoso. Estas palabras llegaron a sus fans, quienes comenzaron a disminuir su furia y a imitar la tranquilidad de su grupo favorito.

Comentario de RM en Weverse / larepublica.pe

De momento, no hay rastro de las reacciones del resto de integrantes, pero estamos seguros de que seguirán la línea de su propio líder. Y tú, ¿esperabas la nominación de BTS?