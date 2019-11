Para Mabel, la Navidad no es tan bonita como parece

Noviembre está llegando a su fin y esto solo puede significar una cosa: el regreso de los villancicos. Esas canciones que suenan al ritmo de los cascabeles y que nos recrea escenas cálidas, familiares y hogareñas en nuestras mentes.

Poco a poco, los artistas nos deleitan con sus canciones navideñas para ir poniendo ritmo a una de las épocas más festivas del año. Ya lo han hecho Jonas Brothers, Liam Payne y Ariana Grande, entre otros. Pero a esta ola de villancicos se ha unido Mabel, la cantante británica que aguarda el hit Don't Call Me Up en su discografía. Un tema de éxito que, por cierto, interpretó en directo en LOS40 Music Awards.

Pero nuestra protagonista ha roto con la positividad y felicidad de la que muchos villancicos nos hablan para dar un golpe de realidad sobre la mesa. Llega Loneliest Time Of Year, y a juzgar por su título, podemos adivinar que se trata de un tema de lo más honesto.

Muestra la crueda y emotiva realidad que existe tras las luces, los árboles y los polvorones. Para Mabel, la Navidad es la época más solitaria del año, compadeciéndose de todos aquellos que no disfrutan de ella en compañía. "Sé que si me siento sola, no puedo ser la única. Ahogo mis lágrimas para que alguien me enseñe cómo se supone que me voy a divertir en la época más solitaria del año" son algunos de los versos que dan vida a este no-villancico.

De nuevo, la artista saca a relucir sus ritmos del R&B en este nuevo tema, pero lo hace junto a una melodía góspel que le aporta un importante atractivo.

Lo cierto es que no es la primera vez que escuchamos a Mabel tratar sobre temas sociales que afectan a más personas de las que imaginas. Si en Don't Call Me Up nos habla sobre una ruptura tóxica, en OK (Anxiety Anthem) nos muestra la dureza de la depresión y ansiedad.

Así, Mabel se consolida como una de las compositoras y voces más prometedoras del R&B y la industria de la música en términos generales. No solo por su habilidad creando exitosas melodías, sino también por su generosidad y empatía con algunos de los problemas sociales más actuales. ¡Hasta ha regalado una canción a los adeptos de la anti-Navidad!