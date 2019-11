Can Yaman revoluciona el aeropuerto de Madrid

El pasado 1 de noviembre, algunos fans de Can Yaman se acercaron al aeropuerto de Madrid con la esperanza de ver aterrizar al actor turco. Pero se llevaron una gran decepción y él mismo tuvo que pedir calma en las redes y dejar claro que no tenían que fiarse de todas las informaciones, sobre todo, cuando no estaban confirmadas.

En esta ocasión, ha sido diferente. Él mismo había confirmado que venía a España el 24 de noviembre y ha cumplido. Ha colgado un vídeo de su llegada a Madrid donde una masa de seguidores estaba esperándole para darle la bienvenida.

Al actor le suele gustar darse ese baño de masas y saludar, hablar y hacerse fotografías con todos los que le dedican tanta atención pero, para evitar algún posible altercado, la verdad es que no pudo dedicarles todo el tiempo que a él le hubiera gustado.

“Muchas gracias Madrid, esto es realmente una locura, una gran multitud en el aeropuerto. La policía lo pasó muy mal, se pusieron muy nerviosos al tratar de ayudarme, de lo contrario los hubiera abrazado a todos, lo siento por su interrupción”, explicó como justificación al poco tiempo que pasó con ellos.

Aunque hay otros que opinan que su fugaz parada con los fans en el aeropuerto se debió al trato que recibió. Gente tirando de su pelo, de su ropa… reacciones desproporcionadas que le hicieron salir huyendo, como cuenta alguno en redes.

LA LLEGADA DE CAN YAMAN HA DURADO UN SUSPIRO Y SU CARA DESENCAJADA LO DECÍA TODO. LAMENTAMOS DECIR QUE FUE UNA VERGÜENZA VER GENTE TIRANDO DE SU PELO Y SU ROPA, ASI NO!!! #CanYaman pic.twitter.com/Qr8a4X05ZF — ErkenciLuz (@ErkenciLuzz) November 24, 2019

Ahora le esperan unos días en Madrid donde tiene su primera visita a Mediaset donde grabará su aparición en Volverte a ver, el programa de Carlos Sobera. Así que, que se prepare el equipo de seguridad porque estas imágenes dejan claro que el paso de Yaman por España va a estar rodeado de fans enloquecidos deseando poder pasar un rato con él.

No hay más que ver lo que sucedió anoche, tras su llegada, a la puerta de su hotel. Masas de fans esperando y gritando. Él publicó una disculpa en sus historias. "Lo siento, todos los que me esperan horas frente a mi hotel para verme. Fue un viaje realmente agotador para mí y necesitaba un sueño reponedor. Espero veros mañana", escribía.

𝑳𝒐 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒎𝒊 𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒎𝒆.#canyaman pic.twitter.com/YmgQD8HI2u — c α ɳ ყ α ɱ α ɳ c ɦ เ ℓ ε 🇨🇱 🇹🇷 (@canyamanchile) November 25, 2019

Teniendo en cuenta que es su primera visita a nuestro país desde el fenómeno de las novelas turcas y la emisión de Erkenci Kus y Dolunay en nuestro país, hay muchas ganas de verle en persona.

Divinity ya ha firmado los derechos para traerse otras dos de las series en las que podremos verle, una de ellas, de nuevo junto a Demet Özdemir, la actriz que hacía de Sanem en Pájaro soñador.