Kirsten Dunst se negó a hacerse este retoque estético para ‘Spiderman’

En el año 2002 llegó a la gran pantalla la primera adaptación de carne y hueso (y mucho CGI) de uno de los héroes más queridos de Marvel: Spiderman. Protagonizada por Tobey Maguire, tuvo hasta dos secuelas. ¿Y quién se metió en el papel de Mary Jane? Nada más y nada menos que una de las estrellas adolescentes de aquel momento: Kirsten Dunst.

Cuando la actriz se metió en el papel de la pelirroja más famosa del mundo arácnido, tan solo tenía 20 años. Kirsten no tuvo ningún problema en cambiar su característica melena rubia por la melena roja del personaje, ¡pero no cedió ante otra petición de la productora!

Los responsables de la película quería que cambiase otro rasgo de su aspecto, pero ella se negó contundentemente al considerar que se trataba de algo ridículo. Tal y como ha revelado en el portal News Australia, ¡querían que se cambiase los dientes!

“Uno de los productores trató de coaccionarme muy sutilmente para que cambiara mis dientes para tener la típica sonrisa perfecta de Barbie. Yo tenía muy claro que no iba a hacerlo”, ha asegurado la actriz.

Pero no es el único mal episodio que vivió durante su etapa rodando Spiderman. En el set tuvo momentos de lo más tensos. Incluso le obligaron a rodar una escena donde tuvo que hacer puenting, aunque ella había propuesto que cogieran a una doble para ello. Aunque llegó a hacer la prueba, su terror fue tan grande que no volvió a saltar al vacío: “Les dije ‘deberíais haberla grabado porque no pienso repetirlo. Vais a tener que buscar otra alternativa’. Pero es que estaba aterrada odiaba la idea de tener que repetirlo”.

Por suerte, tal y como ha relatado Kirsten, desde bien joven estuvo rodeada de grandes ejemplos en su carrera como Sofia Coppola, que le enseñaron a quererse a sí misma y no ceder ante la presión: “Al final se trata de una película o de una serie. No voy a correr el riesgo de matarme o hacerme daño si mi intuición me dice que no lo haga”.