El importante mensaje detrás del último outfit de Billie Eilish

Los últimos American Music Awards dieron mucho de qué hablar. Y no solo por el reparto de nominaciones, que nos dejó a varias mujeres como las grandes triunfadoras de la noche. Como todo gran evento, los premios americanos de la música fueron el foco de atención durante las semanas anteriores y posteriores a su celebración, por lo que muchos de los/as artistas que se dieron cita aprovecharon la repercusión para lanzar importantes mensajes de diversas formas.

Fue el caso de Billie Eilish. La joven artista estadounidense aprovechó su actuación en los AMAs para hacer un importante y necesario llamamiento a nivel global. ¿Cómo lo hizo? A través de su vestuario. Tanto en la gala como en el escenario pudimos verla vestida con una de sus típicas camisetas oversize donde podía leerse la frase "No music on a dead planet" (no habrá música en un planeta muerto).

Billie Eilish durante su actuación en los AMAs 2019 / John Shearer / Getty Images for dcp

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la autora de Bad Guy se pronuncia respecto a la necesidad de parar el cambio climático provocado por la acción del ser humano. Para su canción All The Good Girls Go To Hell, Eilish creó un videoclip donde podíamos verla convertida en un ángel caído sobre una tierra en llamas. Este audiovisual se convirtió en su propio manifiesto contra el calentamiento global.

"Nuestra tierra se está calentando a niveles nunca antes alcanzados, los polos se derriten, nuestros océanos no dejan de crecer, la naturaleza está siendo envenenada y nuestros bosques arrasados por el fuego", escribía Billie en la descripción que acompañaba al vídeo. Y ese mismo mensaje fue el que trasladó durante su interpretación de la canción en los premios estadounidenses, donde convirtió el escenario en un verdadero infierno.

All The Good Girls Go To Hell forma parte del primer disco de la artista, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que vio la luz en marzo de 2019. Este mismo año a punto ya de terminar Eilish estrenaba el mes de noviembre una nueva canción titulada everything i wanted, que abre camino hacia un nuevo álbum del que ya hemos conocido algunos detalles.