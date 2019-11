Sara Socas: “Confío en Bnet, me gusta su estilo y su único punto débil es su estado de ánimo ese día”

La Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos está a punto de celebrarse, y los freestylers del mundo están calentando motores para su evento más esperado. Entre ellos se encuentra Sara Socas, la joven promesa tinerfeña de este deporte mental que ya recoge los frutos de su esfuerzo en territorios extranjeros.

En su ascenso a estos reconocimientos hace unos meses, hablamos con ella para ofrecernos un discurso que la sentencia como, no solo una de las referentes de la improvisación, sino también de la reivindicación. Lo que desconocíamos es que meses más tarde llegaría con nuevos proyectos musicales que además convertirían su carrera en una de las más prometedoras de este ámbito.

Ahora nos hemos vuelto a reencontrar con su palabra, y no ha podido compartir con nosotros su emoción a días de celebrarse el mayor evento de freestyle a nivel internacional en Madrid. Sara tiene favorito, así como también juicio sobre la criticada elección de Maikel Delacalle como jurado y un mensaje para todos aquellos que también disfrutarán de este gran evento. ¡Pasen y vean!

Pregunta: ¿Cómo recibiste la noticia de que la Final Internacional se celebraría en Madrid?

Respuesta: Me alegré muchísimo (y ya lo sabía un poco antes de que lo publicaran). En realidad hace poco que estoy en el circuito, y es para mí un placer poder vivir de cerca un evento tan importante , con MC’s a los que admiro y dentro además del auge del freestyle en el que nos encontramos ahora.

P: No puedo evitar esta pregunta: ¿Quién crees que va a ganar y quién te gustaría que ganase? ¿Cuál crees que son sus puntos fuertes y débiles?

R: Pues no estaría mal que la copa se quedase en “casa”. Confío mucho en Bnet, me gusta su estilo y creo que el único punto débil que puede tener es su estado de ánimo ese día, ya que sale a hacer free al momento y depende de sus ganas le pondrá más o menos empeño. Creo que si sale con ganas puede comerse a quien sea. A Zasko le pasa un poco parecido.

Evidentemente también pienso que hay muchas probabilidades de que Aczino quede campeón. No solo es una leyenda sino que últimamente está a un nivel descomunal, no se me ocurre un punto débil siquiera.

P: ¿Estarás en el WiZink? ¿Qué esperas vivir allí?

R: Afortunadamente sí. Creo que voy a vivir uno de los mejores eventos de free hasta el momento. No sé por qué pero tengo muchas expectativas en torno a esta Red Bull, creo que en cuanto a nivel es una verdadera locura. De igual forma me apena que no hayan podido venir los representantes de Bolivia y República Dominicana, y espero que se solucionen estos problemas de cara al futuro y que sean recompensados de alguna manera.

Estamos ante un evento único, empezando por el puntual regreso de Wos a las batallas tras su evidente éxito como músico, la primera internacional de Trueno, con tan solo 17 añitos, después Lobo Estepario, Jaze, Valles T, Bnet y Zasko… En fin, vamos a gozar todos como niños.

P: ¿Qué mensaje enviarías a todos los seguidores que disfrutarán de esta gran final en directo o a través del streaming?

R: A los que lo van a ver en streaming, que se preparen para disfrutar. En cuanto a quienes lo van a vivir en directo, creo que es fundamental que dejemos de un lado la localía. A veces se anima mucho más a los de tu país que al resto, y eso es una falta de respeto para quienes han cruzado el charco para venir hasta aquí a dejarse la piel en el escenario. Dentro de los favoritismos que pueda tener cada uno hay que tratar de disfrutar la batalla y apoyar las rimas que más nos gusten, sin más.

P: ¿Qué opinas del nombramiento de Maikel Delacalle como jurado de este evento?

R: Bueno, a nivel profesional creo que hay gente dentro del mundillo con más experiencia tanto batallando como de jurado, así que entiendo que haya surgido ese debate. De todas formas confío en su criterio. Lo que la gente no sabe es que Maikel hacía free en Tenerife desde mucho antes incluso que cualquiera que pueda competir ese día, y además sube un freestyle cada semana en su cuenta. Es decir, es algo que le apasiona y con lo que está muy familiarizado.

P: Por último, ¿cuál hubiese sido para ti la lista de participantes ideal?

R: No creo en una lista ideal, creo que la gracia está en que hay demasiados gallos buenos ahora mismo y que entrar ahí es tan difícil como casi que aleatorio, pues siempre puede pasar lo que menos esperas. Es como en el ranking de ascenso a la FMS, que hay 5 que llevan sucediéndose unos a los otros durante casi toda la temporada, y todos ellos se merecen subir por igual.

"Creo que voy a vivir uno de los mejores eventos de free hasta el momento". / Rodrigo Jardón Galeana

Aunque no lo hará sobre el escenario, Socas sí disfrutará de la improvisación de sus compañeros desde el punto de vista del espectador. ¿Quién sabe? Quizás el 2020 le guarde un puesto entre estos 16 finalistas. ¡Suerte, Sara!