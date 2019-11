Regresan las rebajas de 2K para el Black Friday 2019

2K Games puede presumir de haber tenido un gran año. En este 2019 ha editado grandes lanzamientos de juegos que han triunfado como Borderlands 3, NBA 2K20, WWE 2K20, Xcom 2 Civilization VI tanto para PlayStation 4 como para Xbox One.

Ahora que los puentes festivos y las vacaciones navideñas están a la vuelta de la esquina, es un buen momento para aprovecharse de las ofertas de Black Friday y Cyber Monday que la compañía acaba de presentar con descuentos en algunos de sus juegos de entre un 43 y un 75% más baratos como es el caso de Xcom 2.

Borderlands 3 (-43%)

Vuelve el padre de los shooter-looter, con una aventura llena de caos y armas. Tras siete años de espera, es hora de volver a llevar al caos a la galaxia. Borderlands 3 es una divertidísima aventura galáctica llena de personajes extravagantes, enemigos épicos y duelos con jefes finales y miles de armas. Vence a la secta de los siameses Calypso para evitar que unan a los clanes de bandidos y se hagan con el poder supremo de la galaxia. Solo tú, un buscacámaras que quiere emociones fuertes, tiene el arsenal y los aliados que hacen falta para acabar con ellos. Ponte en la piel de uno de los 4 increíbles buscadores de la cámara, cada uno con sus poderes, estilo de juego, árbol de habilidades, y cientos de opciones de personalización. Todos los buscacámaras pueden desatar el caos por sí solos, pero son imparables juntos.

NBA 2K20 (-50%)

NBA 2K se ha convertido en mucho más que un simulador de baloncesto. 2K vuelve a redefinir los límites de los juegos de deporte en NBA 2K20, con los mejores gráficos, las mecánicas más realistas, modos de juego innovadores y un control y personalización del jugador sin igual. Este año, por primera vez, los 12 equipos de la WNBA y más de 140 jugadoras están en el juego. Maite Cazorla, jugadora actual de la WNBA, ha sido escaneada en NBA 2K20 y está recreada en el juego como parte de su equipo, Atlanta Dream. Además, la banda sonora de este año ofrece una gran variedad de canciones de los artistas más populares y futuros talentos de todo el mundo.

WWE 2K20 (-50%)

La entrega de este año trae mejoras importantes en la jugabilidad y controles simplificados. Es la entrega más divertida y creativa de la historia. Por primera vez en WWE 2K, los fans pueden jugar tanto con un Mi jugador masculino como femenino en Mi carrera mientras disfrutan de una historia repleta de giros hasta llegar a la cima de la WWE. Torres 2K vuelve con nuevos desafíos que superar, incluida una Torre con historia por objetivos, centrada en la carrera de Roman Reigns. También vuelve 2K Showcase, que narra las trayectorias de las Four Horsewomen, Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley y Sasha Banks (The Four Horsewomen). Además, WWE 2K20 presenta por primera vez en la saga un nuevo tipo de combate: Mixed Tag Match, en el cual las Superstars masculinas y femeninas pueden enfrentarse entre sí.

Civilization VI (-50%)

Sid Meier’s Civilization VI es un juego de estrategia por turnos que ofrece a los jugadores nuevas formas de interactuar con sus mundos, expandir sus imperios a través del mapa, desarrollar sus culturas, declarar la guerra y firmar la paz, mientras compiten contra los mayores líderes de la historia para construir un imperio que resista el paso del tiempo. Ahora, Civilization VI está disponible para Xbox One y PlayStation 4. También está disponible el Pack de expansiones de Civilization VI, que incluye las expansiones Rise and Fall y Gathering Storm. Con 16 civilizaciones y 18 líderes nuevos y mejoras en el sistema de juego, como las grandes eras y un planeta activo en el que la geología y el clima presentan nuevos desafíos, la meta de forjar un imperio nuevo se vuelve más emocionante que nunca en la franquicia de Civilization.