‘Last Christmas’: la historia detrás de un clásico de la Navidad

El 29 de noviembre se estrena Last Christmas, la comedia romántica de estas Navidades, cuya banda sonoraincluye Last Christmas y Everything She wants de Wham! además de otras 12 canciones de la carrera en solitario de George Michael. La película, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, está dirigida por Paul Feig (Un pequeño favor, Cazafantasmas) y escrita por Bryony Kimmings y Emma Thomson, que también actúa en la misma.

El film Last Christmas se convierte así es un homenaje al gran George Michael, que falleció el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años. Como ya sabrás, la canción ha sido versionada en numerosas ocasiones pero… ¿conoces la historia que hay detrás de ella? Te contamos todo lo que debes saber sobre Last Christmas, el clásico de la Navidad por excelencia.

De quién es la canción

George Michael escribió y produjo Last Christmas cuando formaba parte de Wham!; el tema se publicó a través de Epic Records el 3 de diciembre de 1984 y fue el single de Music from the Edge of Heaven, último álbum de estudio del dúo británico en 1986.

Andrew Ridgeley y George Michael, durante un concierto en Londres en 1984, el año de la explosión de Last Christmas / Phil Dent/Redferns

¿De qué va y cómo nació Last Christmas?

En realidad tiene poco que ver con la Navidad salvo por las partes de la canción en las que dice ‘Last Christmas’… la canción habla de una ruptura amorosa y de ese momentazo en el que te encuentras con tu ex al año siguiente; según declaró en su día Andrew Ridgeley, la otra mitad de Wham!, la canción nació en una visita a casa de los padres de George Michael: “estábamos picando algo mientras veíamos la tele cuando, casi sin darme cuenta, George desapareció en el piso de arriba durante una hora. Cuando volvió, estaba tan entusiasmado como si hubiera encontrado oro… y en parte, había sido así… fuimos a su antiguo dormitorio, donde habíamos pasado tantas horas de niños, grabando programas de radio y jingles, y donde él tenía un teclado y una grabadora. Entonces empezó a tocar el principio y el estribillo de Last Christmas. Fue un momento maravilloso. George había conseguido hacer alquimia musical… había convertido la esencia de la Navidad en música. La letra sobre una traición amorosa le daba el toque magistral y, como era de costumbre, conseguía llegarte al corazón”.

El videoclip de Last Christmas, todo un icono

En el vídeo, muy ochentero, George Michael y Andrew Ridgeley pasan unos días en la nieve con un grupo de amigos (algunas escenas se grabaron en Saas-Fee, Suiza). La novia de Andrew es la ex de George y se pasan todo el videoclip cruzando miraditas. En un flashback vemos a George regalándole un broche a ella; en el presente, es Andrew el que lo lleva puesto. ¡Traición!

Además, el videoclip cuenta con los cameos de Pepsi and Shirlie, los coristas de Wham!, y de Martin Kemp, el bajista de Spandau Ballet. Como curiosidad también podemos añadir que fue la última vez que vimos a George Michael bien afeitadito… después, para el videoclip de Everything She Wants, le veríamos con su característica barba o perilla, que mantuvo durante el resto de su carrera.

Un gran éxito que nunca llegó a ser número uno…

En un principio, la batalla por el número uno de la Navidad de 1984 prometía librarse entre las canciones Last Christmas de Wham! y The Power Of Love de Frankie Goes To Hollywood. Pero fue otro tema el que finalmente se quedó con el primer puesto: Do They Know It’s Christmas? de Band Aid (proyecto solidario contra el hambre en Etiopía y al que también pertenecía Andrew). De hecho, Wham! donó todos los royalties de Last Christmas y Everything She Wants a la causa de Band Aid.

…pero que vendió más que ningún otro single

Con más dos millones de copias vendidas, Last Christmas es el single británico más vendido de todos los tiempos, pero nunca alcanzó el número uno. En 2017, tras una campaña llevada a cabo por los fans de George Michael -en un intento por llevarla al primer puesto de ventas navideñas tras la muerte de Michael, el día de Navidad de 2016- se colocó en el número dos.

Ha sido versionado muchísimas veces

Como buen clásico, Last Christmas ha sido uno de los temas más versionados de la historia de la música.

Artistas tan dispares como Taylor Swift, Kylie Minogue, Hillary Duff, Gwen Stefani, Ariana Grande, Coldplay, Jimmy Eat World o Good Charlotte, entre otros, han hecho su cover particular del tema de Wham!, aportándole su estilo y toque personal. Nos quedamos con las visiones de Taylor Swift y Good Charlotte.