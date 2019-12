40 cosas de David Rees por David Rees

1. Tu primer recuerdo musical. Construir un arpa con una caja de pañuelos y gomas elásticas.

2. Una habilidad tuya poco conocida. Tirar palomitas o chuches al aire y cogerlas con la boca.

3. Un youtuber que te haya impactado. Jaime Altozano.

4. Un lema. Si es diferente es especial.

5. El primer concierto a que fuiste. Simple Plan en Lisboa.

6. Un consejo para el que es testigo de un caso de bullying. No te calles.

7. Una tienda para comprar ropa. Tiendas de segunda mano. Cualquier tienda vintage.

8. Un país para desaparecer. Bosnia.

9. El concierto que tienes pendiente. Cruzar el océano e ir a latinoamérica.

10. Una tradición familiar. Comer asado los domingos.

11. La canción que más has podido escuchar en tu vida. You need me, de Ed Sheeran.

12. Un disco para viajar. Melodrama, de Lorde.

13. La versión con la que nunca te has atrevido. Una canción de trap o algo así.

14. Una anécdota de campamento. Perderme en una cueva, lo cuento en el libro que he sacado.

15. Un libro que te haya emocionado. Invisible, de Eloy Moreno.

16. Tu último descubrimiento musical. Putochinomaricón.

17. Un juego de mesa con el que te has obsesionado. Explotando gatitos.

18. Una pesadilla recurrente. Eso es difícil de explicar en una frase pero saltar entre edificios, en rascacielos, como en cámara lenta, pensando que no voy a llegar al siguiente. Como si estuviera en Matrix.

19. Algo que cambiarías de ti. Confiar demasiado.

20. Una canción que asocies a tus amigos. Lloverá y lloveré de La Pegatina.

21. El concierto que más has disfrutado. El de Lana del Rey en La Riviera.

22. Un festival para disfrutar como público. Arenal Sound.

23. Una canción que te ha hecho llorar. Con las ganas, de Zahara.

24. La colaboración soñada. Con Coldplay.

25. Lo que nunca perdonarías. Una mentira que no vaya seguida de arrepentimiento.

26. El souvenir que no pudiste evitar comprar. Instrumentos raros que a veces ni suenan bien.

27. La canción que te hubiera gustado componer. N=1 de Miss Caffeína.

28. El artista al que te gustaría conocer en persona. Chris Martin.

29. Lo que más te gusta comprar. Comida.

30. Lo mejor de estar enamorado. Sentirte en casa.

31. Una banda sonora que has escuchado en bucle. La de Los juegos del hambre.

32. Algo que se te de fatal. Mentir, o actuar, o tener que ser falso con alguien, se me da fatal.

33. Una canción para conquistar. Enchanted, de Taylor Swift.

34. Un momento ‘tierra trágame’. En un concierto se me ocurrió cantar una canción en inglés y con los nervios de los primeros conciertos dije una cosa que no tenía que haber dicho como: ‘si no sabéis mucho inglés…’ y sentí que la gente sí sabía inglés y me quería morir.

35. Una serie recomendable. Friends.

36. Un disco para descargar adrenalina. Monkey business de Black Eyed Peas.

37. Un artista al que admires. Sofía Ellar.

38. Un videoclip que te haya llamado especialmente la atención. God is a woman, de Ariana Grande.

39. Una locura de la que no te has arrepentido. No me arrepiento de locuras.

40. Una causa por la que seguir luchando. El acoso escolar.