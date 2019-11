7 días, 7 canciones: Ingrid Rubio nos recomienda su playlist para la semana

A principios de mes se estrenó en Netflix la serie HACHE, tercera producida por la plataforma, que nos traslada a la Barcelona de los años 60 en este thriller que cuenta con Adriana Ugarte, Javier Rey, Eduardo Noriega o nuestra invitada de esta semana, la actriz Ingrid Rubio. Asistimos tan entusiasmados a sus recomendaciones como cuando la vimos por televisión recogiendo su Goya a mejor actriz revelación allá por los noventa por su interpretación en Más Allá del Jardín.

"En HACHE interpreto a Celeste. Ella se encarga de llevar el Club Albatros y guardar los intereses de Malica. Es una mujer lunar, subterránea y misteriosa. Capítulo a capítulo la iremos descubriendo y quizás entendiendo su profundo dolor", nos cuenta la actriz.

LAS RECOMENDACIONES DE INGRID RUBIO

Borrasca de Zenet. "Como sabréis, interpreta a Larroche en Hache. Hay muchos temas de él para la serie. Éste es uno de ellos y además participé en el videoclip. ¡Muy guay!" Si os quedáis con mono de Ingrid, que es lo más probable, también podéis verla en El Pueblo, la serie dirigida por Laura y Alberto Caballero, creadores de La Que Se Avecina y Aquí No Hay Quien Viva, donde junto a Santi Millán forma un tándem ecologista feminista.

Despertaré, de Fuel Fandango. "Me encantan ellos y este tema, su nuevo single, me transporta. Me apasiona la mezcla sonidos africanos y flamencos." Se unió a la tercera temporada de Velvet, a la segunda de Bajo Sospecha, fue una de las Cites que nos narró Pau Freixas y nos aceleró el corazón poniéndose en la piel de Marian Gala en Pulsaciones.

My favorite things, de Israel Sandoval. "Además de ser uno de los mejores guitarristas y compositores actuales, su disco Electrifying stories es muy valiente, ya que es él en una sola toma. Y es un buen amigo." Los lazos familiares han sido una constante en su filmografía. Fue hermana de Najwa Nimri en la película Transtorno, protagonizó acompañada de su acento porteño la película Hermanas, coproducción entre España y Argentina, junto a Valeria Bertuccelli y en El Faro del Sur, el argumento era que dos hermanas (una de ellas nuestra invitada) pierden a sus padres y tienen que salir adelante juntas.

Chick Habit de April March. "Es un tema que además de formar parte de la banda sonora de una de la mejores pelis de Tarantino, Death Proof, también es un poco lo que piensa Celeste de Hache". Y una de las mejores películas del cine español, rodada como falso documental, Noviembre, de Achero Mañas, cuenta también con una inolvidable Ingrid que, junto a Óscar Jaenada pretende cambiar la sociedad a través del teatro.

Abatyse, de Clara Peya. "Del maravilloso disco Oceanes, este tema a piano me fascina". Junto a Alberto San Juan, esta actriz de culto para toda una generación, protagonizó la comedia Haz conmigo lo que quieras, fue Chamorro en El Alquimista Impaciente, coincidió con su compañero en Hache, Eduardo Noriega, en Visionarios, y nos contó el porqué Todas las azafatas van al cielo.

Lust for life de Iggy Pop. "¡Me sube todo para arriba! La energía, el ánimo y me recuerda eso, pasión por la vida." Justo pasión por la vida era una de los dogmas de Más que amor, frenesí, otra de sus películas más míticas, en la que era Yeye junto a rostros de nuestro cine que empezaban a despuntar como Cayetana Guillén-Cuervo, Gustavo Salmerón o Nancho Novo.

Heroes de David Bowie. "Por lo que supone la historia de esta canción." En Taxi, su debut de la mano de Carlos Saura, consiguió encandilar a los espectadores con su naturalidad ante la cámara en una historia de fascismo en las calles de Madrid que le valió la Mención Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Premio de la Unión de Actores a la mejor actriz revelación y nos permitió descubrir a esta actriz a la que, afortunanadamente, le queda mucho por mostrarnos.

MIS RECOMENDACIONES

El lado oscuro, de Jarabe de Palo. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma?

Per la bona gent, de Manel. La banda catalana ahora tiene el reto de demostrar en directo que han firmado uno de los mejores discos del año. Y así lo harán.

Vuelo, de Vacazul. Porque antes de ser conocido como DePedro, Jairo Zabala fue aplaudido por temas como éste.

Nah Neh Nah, de Vaya con Dios. Para los que no recordasen este temazo de los belgas Vaya con Dios, Navidul nos la devolvió en su anuncio de hace unos cuantos años.

Tuyo, de Zahara. Ahora que se ha anunciado que va a ser la profesora de cultura musical en OT, recordamos su versión del tema de la intro de Narcos.

Aliento de dragón, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Últimamente es la banda más omnipresente, así que también les hemos hecho un hueco en nuestras recomendaciones para la última semana de Noviembre.

El novio de la muerte, de Fuerza Nueva. Los Planetas se alían con el Niño de Elche en este proyecto de título escandoloso y le cantan al novio de la muerte como ya hiciera Javier Álvarez.