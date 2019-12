Así ha sido la impresionante vuelta a los escenarios de The Pussycat Dolls

Diez años después de su ultimo encuentro ante el público, The Pussycat Dolls han hecho realidad su reencuentro, ¡y de qué manera! Han dejado al público con la boca abierta y, sobre todo, con ganas de más. En The X Factor Celebrity de Reino Unido y con Nicole Scherzinger al mando, la girlband ha demostrado que sigue estando en la misma forma que en los 2000’s. Uno de los retornos más esperados y que corona el 2019 como el año de los comebacks siguiendo los pasos de Jonas Brothers o Spice Girls.

Aunque vocalmente no fue la actuación mas destacable de la carrera de The Pussycat Dolls, las chicas hicieron enloquecer a todo el público (que terminó aplaudiendo en pie) durante los más de cuatro minutos de actuación gracias a sus sensuales coreografías, demostrando que a pesar del paso de los años siguen siendo igual de seductoras que el primer día. Tanto, que el programa ha recibido algunas quejas tachando la performance de inapropiada para un horario de prime time familiar. Todo ello en una puesta de escena con sorpresa final que os recomendamos no os perdáis.

React, el nuevo single de The Pussycat Dolls

Además, de Nicole, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Jessica Sutta y Carmit Bachar se subieron al escenario al ritmo de algunos de sus temas icónicos como Buttons, When I Grow Up o Don't Cha, aunque la mayor sorpresa se dio cuando entonaron un nuevo y totalmente inesperado single bajo el título React. Hecho que nos da una importante pista sobre esta nueva reunión que, por lo que parece, no se va a quedar tan solo en un bonito reencuentro, ni siquiera en la gira que ya hay programada alrededor de Reino Unido, sino que, ¡también habrá nuevo material!

De momento, por lo que parece, están muy felices por haberse reencontrado, tal y como escribía Nicole en sus redes: "¡Qué bien estar de nuevo con mis chicas". A pesar de que la disolución de la banda en 2009 se debió a ciertas rencillas entre ellas, esperemos que ahora la armonía reine entre las ahora cinco artistas. Algo por lo que sus emocionados fans de todas partes del mundo cruzan los dedos, ya que las muestras de emoción en redes sociales abundan, llegando a poner a The Pussycat Dolls como candidatas para la próxima Super Bowl.