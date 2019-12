Dua Lipa: “Rosalía es muy amiga mía y estamos pensando en hacer algo juntas”

Dua Lipa está radiante, divina. Desprende glamour y mucha clase por cada poro de su piel. Ha reaparecido con imagen renovada y un ambicioso disco en camino, Future Nostalgia, que podremos escuchar al completo muy pronto, en 2020. Su título es bastante definitorio, será un álbum de música pop que mirará por el retrovisor, pero sin perder de vista los nuevos sonidos y tendencias.

Sobre su cambio al rubio, nos confiesa que ha querido conservar su color castaño debajo porque le daba un poco de “nostalgia” perderlo (tampoco se ha deshecho de sus antiguas fotografías en redes sociales, nos ha chivado que las tiene escondidas en el archivo).

Rosalía y Dua Lipa, en LOS40 Music Awards 2018. / LOS40

La británica está entusiasmada con su nuevo proyecto: “El disco entero es muy nostálgico pero con nuevos sonidos. Supongo que he decidido ir en esta dirección porque me encantó trabajar en One Kiss y sentía que era la evolución natural. Así que decidí seguir por este camino haciendo algo que realmente me apasionara y me encantara, que fuera divertido. Y estoy deseando que lo escuchéis”.

Durante nuestra charla recordamos con Dua su paso por LOS40 Music Awards, nos desvela que una de las actuaciones de las que se siente más orgullosa de toda su carrera es la que protagonizó junto a Pablo Alborán.

Sin duda, ¡una noche para recordar! Además, junto a nosotros conoció a Rosalía, se hicieron amigas en LOS40 Music Awards 2018, donde por fin se pusieron cara: “Es amiga mía, y estamos pensando hacer algo juntas”, nos adelanta en el vídeo.

Dua Lipa acaba de anunciar dos conciertos en Madrid y Barcelona en abril de 2020. ¡La gira de ‘Future Nostalgia’ dará su pistoletazo de salida en España!

Las entradas se ponen a la venta este mismo viernes a través de su página web.