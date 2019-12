Estas son las mejores canciones de BSO de 2019

En un año en el que la televisión y el cine ha visto pasar verdaderas joyas audiovisuales, es importante fijarse en su música. Los creadores cada vez dan más importancia a la parte musical de sus proyectos, y por eso no es extraño que muchas canciones se queden en nuestras playlist meses después de haber visto un episodio de una serie o una película.

En LOS40 hemos seleccionado los temazos que nos han dejado las mejores bandas sonoras el 2019, más y menos conocidas en una lista que recoge lo mejor de este año. ¿Las has oído todas?

1. 'Don't Call Me Angel' - Los Ángeles de Charlie

¿Qué podría salir de juntar a Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey en una misma canción? Una auténtica maravilla. Esta continuación de la mítica saga de espías consiguió juntar a tres estrellas de la música internacional para hacer todo un hit que no dejó a nadie indiferente. Pero no se conformaron con eso: El resto de canciones de la bansa sonora también consiguieron volver a juntar a Ariana con Nicki Minaj, Kim Petras, Normani o Lizzo. Todo aciertos.

2. 'Into the Unknown' - Frozen II

La primera entrega de Frozen nos dejó una BSO que recogía temas como Do you Wanna Build A Snowman?, Love Is An Open Door o la mitiquísima Let It Go. Su segunda parte no se ha querido quedar atrás y nos ha dado una digna sucesora de la canción en solitario de Elsa (Idina Menzel), Into the Unknown. Su versión en castellano tampoco tiene desperdicio, ya sea la de la película con Gisela o la especial con David Bisbal.

3. 'El Humo' - Lo Dejo Cuando Quiera

Y apareció Lola Índigo. El cuarto single de Akelarre fue a parar a uno de los taquillazos de la pasada primavera, Lo Dejo Cuando Quiera, una película sobre unos amigos que deciden pasarse al comercio de drogas artesanales. Un Breaking Bad a la española de lo más gamberro en el que la voz de Mimi fue todo un soplo de aire fresco para su BSO. El vídeo, como de costumbre, incluye coreografías no aptas para principiantes.

4. 'Spirit' - Beyoncé

Queen B no sólo le puso la voz a Nala en el remake de El Rey León, sino que también se lanzó a hacer un disco inspirado en la película. The Lion King: The Gift recogía colaboraciones que iban desde Kendrick Lamar a Jay-Z, pasando incluso por la pequeña Ivy Blue. Como single estrella estaba Spirit, una balada de lo más épica que recoge el espíritu de la película de Simba y compañía y lo mezcla con toda la esencia de la intérprete de Halo.



5. 'Never Ending Story' - Stranger Things

Pero no todo son películas: Las series nos han dejado verdaderas maravillas este año. Una de las más esperadas, Stranger Things, nos regaló una versión de lo más tierna del Never Ending Story de Limahl interpretada por el carismático Dustin y su novia a distancia, Suzie. Fue tan buena, que casi se nos olvida qué estaba pasando en escena en ese momento.

6. 'RITMO' - Gemini

La vuelta de los Black Eyed Peas a la música vino con más sabor latino que nunca, y así lo demostraron con su explosiva colaboración con J Balvin. Flow, spanglish y un sample de The Rythm of the Night han sido los ingredientes necesarios para crear un hit mundial. Pero, ¿alguien lo dudaba, con los nombres que coronan el tema?

7. 'Beautiful' - Riverdale

Cantar siempre ha sido uno de los puntos fuertes del reparto de Riverdale, y así lo demuestran en el episodio musical de cada temporada. En la tercera pudimos disfrutar de su preparación del musical de la película Heathers, y nos dejó numerazos como este. Beautiful, una canción que a priori habla de una psicópata que aterroriza el instituto, acaba siendo una bonita metáfora de cómo los jóvenes están desesperados por dejar de preocuparse del mundo adulto y empezar a ser lo que les corresponde ser: Jóvenes.

8. 'Me Traicionaste' - Juego de Tronos

En un año estelar como el que ha tenido, no es de extrañar ver a Rosalía en esta lista. La intérprete de Con Altura parte de la banda sonora de For The Throne, el álbum de canciones originales para la última y titánica temporada de Juego de Tronos. No pierde ni un ápice de su esencia: El autotune, los ad-libs y el spanglish están presentes durante todo el tema, y queda tan bien que hasta la mismísima Daenerys Targaryen la cantaría.

9. 'Luz y Sombra' - El Legado de los Huesos

Amaia ponía su granito de arena a una película que mezcla las mismas emociones que este tema. Compuesta por ella misma, el resultado es una balada 100% Amaia que supo acompañar perfectamente el aura que la cinta nos traía: Oscuridad y esperanza. Un contraste que sólo la intérprete de El Relámpago podría haber defendido así de bien.

10. '(I'm Gonna) Love Me Again' - Rocketman

La reconciliación de Elton John con su propia vida era uno de los temas centrales de su biopic, Rocketman, y en este tema parece mostrarlo a la perfección. Con un título que es toda una declaración de intenciones y que curiosamente canta junto al actor que le interpreta en la película, Taron Egerton, el británico nos regalaba un tema nuevo que deja claro su papel de leyenda viva del glam rock.