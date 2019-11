Así sonará Frozen 2 con Mucho más allá de David Bisbal

Quedan apenas unos días para el estreno en todos los cines de Frozen 2, la secuela del clásico moderno de Disney. Una semana antes de su llegada a la gran pantalla podremos escuchar la banda sonora al completo, uno de los grandes atractivos del film que convirtió a Frozen en todo un éxito de ventas. El primer adelanto de la misma llega de la mano de David Bisbal bajo el título de Mucho más allá.

Se trata de la versión que el almeriense interpreta de Into the unknown, canción creada originalmente por Panic! at the Disco para el público anglosajón. Aún no está claro si la canción será interpretada durante la cinta por Idina Menzel o si se tratará de una canción para los créditos finales.

Desde luego Mucho más allá tiene difícil llegar al listón marcado por Let it go (Suéltalo, en su versión en castellano) que vendió millones de copias hace unos años. Pero Panic! at the Disco (y David Bisbal) no estarán solos en ese empeño. En la banda sonora de Frozen 2 también participarán Kacey Musgraves y Weezer, entre otros destacados intérpretes.

Como ya hizo su predecesora, las aventuras de Elsa y Anna volverán a estar acompañadas de unas canciones que ya auguran el éxito de la primera película, con los que la factoría se alzó con bastantes premios incluyendo el Oscar a la Mejor Canción Original.

Sin duda, Into the unknown (Mucho más allá) tienen una letra y una melodía que son el perfecto acompañamiento para la aventura de Elsa adentrándose en el mundo que hay más allá del reino de Arandelle para descubrir toda la verdad sobre sus poderes.

Al reparto de voces en inglés se suma el nombre de la estrella de Westworld, Evan Rachel Wood. La actriz cantará el tema All Is Found en la cinta. Bajo la composición musical de las nuevas siete canciones con las que cuenta Frozen 2 se encuentran Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez (quien ganó el Oscar por el tema Let It Go).

Jennifer Lee y Chris Buck dirigen la segunda parte de Frozen que contará, en su versión original, con Idina Menzel, Kristen Bell o Josh Gad a las voces. Este es el listado de canciones confirmado por Disney.

Frozen 2 se estrena el 22 de noviembre en España.