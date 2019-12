Lizzo revoluciona las redes con sus posados sin ropa

Si hace apenas unos días las redes sociales se hacían eco del mini bolso de Valentino con el que Lizzo acudió a los American Music Awards, la cantante ya ha encontrado otro asunto con el que ser el tema de conversación entre sus fans. En esta ocasión en torno a un tema del que ella es toda una abanderada: el movimiento body positive.

La cantante de Juice está viviendo un año glorioso, solo hace falta echar un ojo a los premios que ha obtenido este 2019 o a sus próximas nominaciones a los Grammy. Logros que ha alcanzado siendo ella misma, fiel a sus principios y, por supuesto, sin pelos en la lengua. Al más puro estilo Kate Winslet en Titanic y bajo el lema "Paint me like ya French bitch", Lizzo ha posado desnuda en Instagram burlando con destreza y con las ondas de su pelo la censura de dicha red social. De hecho, no es la primera vez que la cantante demuestra que no tiene ningún tipo de complejo a través de sus fotos, aunque esta puede que sea la vez en la que lo ha hecho con mayor maestría.

Ver esta publicación en Instagram Paint me like ya French bitch 🎨 Una publicación compartida de Lizzo (@lizzobeeating) el 1 Dic, 2019 a las 1:14 PST

Una serie de posados con los que Lizzo demuestra una vez más la importancia de sentirse cómodo con nuestro propio cuerpo y entre los que también incluye un vídeo. Una iniciativa que, de nuevo, ha sido de lo más aplaudida con reacciones de los fans tan repetidas como el calificativo "Queen".

Ver esta publicación en Instagram Omw.... 😏 Una publicación compartida de Lizzo (@lizzobeeating) el 1 Dic, 2019 a las 1:15 PST

Las maravillas de Internet: montajes, memes y comparaciones artísticas

La propia Lizzo no ha dudado un segundo en compartir en sus historias de Instagram todos los homenajes que sus seguidores han hecho sobre su canto al amor propio. hemos recopilado algunas de las mejores para que no te pierdas nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @kelaiah.horat.art el 2 Dic, 2019 a las 4:03 PST