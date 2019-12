Lauren Jauregui tiene nuevo single

Han pasado ya casi dos años desde que Fifth Harmony decidiera tomarse un descanso como cuarteto tras la prematura marcha de Camila Cabello. Muchxs harmonizers pensaban que Ally Brooke, Normani, Dina y Lauren iban a publicar sus trabajos en solitario casi de inmediato pero la espera se está haciendo más larga de lo previsto.

Así ha sucedido, por lo menos, en el caso de Lauren Jauregui. Entre finales de 2018 y comienzos de 2019 parecía que la solista tenía su disco a las puertas después de estrenar Expectations y More than that. Pero la realidad es que hemos tenido que esperar casi diez meses para la continuación.

O al menos eso creemos después de ver las redes sociales de la ahora solista que con el escueto mensaje "Wednesday" ("Miércoles") parece avisar a sus seguidores que muy pronto podría haber novedades.

En el citado mensaje, Lauren menciona a Clear Eyes (aka Jeremmy Lloyd de Marian Hill) y a DrewLove que parece que acompañarán a la cantante tanto en la canción como en el videoclip del que hemos podido ver un extracto de 30 segundos.

Sus fans no salen de su asombro después de casi un año sin noticias de la intérprete que incluso ha bromeado sobre su ausencia de las redes sociales: "I missed u, wow. Lol I’m sorry I literally couldn’t find my password BUT it was AWESOME for my mental health sooooo" ("Os echaba de menos, wow. Lol Lo siento. Literalmente no recordaba mi contraseña pero ha sido increíble para mi salud mental").

En unas horas saldremos de dudas sobre si el estreno tendrá lugar este miércoles o si Wednesday es el nombre de su nuevo single. ¿Habrá nombre para el disco? ¿Y fecha de lanzamiento?

Ojalá estemos ante algo grande...