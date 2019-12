Miley Cyrus se pone tierna para reivindicar el cambio climático

En plena semana de la Cumbre del Clima en nuestro país, Miley Cyrus no ha dudado en unirse a la causa y también pone su granito de arena en la concienciación por el cuidado del medio ambiente. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo con el que ha enternecido a sus seguidores y en el que deja claro que ya desde pequeña le sobraba desparpajo.

La creadora de Slide Away ha rescatado un televisivo vídeo de su infancia, en el que también está su padre Billy Ray Cyrus, en el que le preguntan qué quiere por Navidad. Pregunta a la que una monísima Miley responde que los abuelos pudieran estar allí con ellos, mientras que, Trace Cyrus, rompe el clima tierno pidiendo una moto de trial. Un clip que ha llenado de nostalgia a familiares de la cantante de Mother’s Daughter como Brandi Cyrus o la también cantante Noah Cyrus quien se reía de su hermano. Pero también a los ajenos al clan Cyrus, como el diseñador Jeremy Scott, quien comentaba que la ex chica Disney siempre ha tenido un corazón de oro.

"Nunca pude ser una niña normal con una respuesta estándar. ¡Tenía que ser taaaan profunda! (…) Bueno, nada ha cambiado. ¡Este año solo quiero que la gente comience a aceptar el CAMBIO CLIMÁTICO como un jodi** hecho y se comprometa a hacer ALGO al respecto! (PD: También deseo que todos los abuelitos y abuelitas puedan pasar las Navidades en familia. Los echo de menos todos los días)." Y le manda un mensaje a su hermano Trace, quien ya tiene su moto de trial que tanto deseaba en aquella época.

Miley Cyrus, concienciada con el medio ambiente

No es la primera vez que Miley Cyrus alza su voz por el medio ambiente, una causa con la que está tan comprometida que hasta ella misma ha afirmado no querer tener hijos hasta que el planeta salga del estado de emergencia climática: "No pienso traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua", declaraba tajantemente el pasado mes de julio.

Además, ella fue una de las que colaboró en el proyecto Earth, de la mano de Lil Dicky. Canción que ponía en manifiesto la necesidad de cuidar La Tierra y en la que participaron artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Ed Sheeran, Rita Ora, Sia, Ariana Grande, Meghan Trainor o Backstreet Boys, entre otros.